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Группа следователей СК Беларуси прибыла на место крушения в Барановичи

19.05.2021 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая - Sputnik. Группа следователей СК Беларуси прибыла на место крушения в Барановичи и ожидает допуска, сообщили в среду в ведомстве.

Военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета, рассказали в Минобороны. Летчики обнаружили техническую неисправность и стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что самолет не упадет на жилые дома, они катапультировались. 

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко.

Как сообщили в Следственном комитете, будет задействована передвижная криминалистическая лаборатория. Ждут специалистов УСК по Брестской области и центрального аппарата Следственного комитета.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Два человека погибли в результате крушения самолета: летчики пытались увести самолет от жилого массива и катапультировались только после того, как убедились, в...
 
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