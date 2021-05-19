Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая - Sputnik. Группа следователей СК Беларуси прибыла на место крушения в Барановичи и ожидает допуска, сообщили в среду в ведомстве.

Военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета, рассказали в Минобороны. Летчики обнаружили техническую неисправность и стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что самолет не упадет на жилые дома, они катапультировались.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко.

Как сообщили в Следственном комитете, будет задействована передвижная криминалистическая лаборатория. Ждут специалистов УСК по Брестской области и центрального аппарата Следственного комитета.

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