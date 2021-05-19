Где и когда падали военные самолеты в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Это первое авиационное происшествие в нашей стране с человеческими жертвами за последние 9 лет. Sputnik решил вспомнить хронологию летных ЧП в суверенной Беларуси, которая ведет свой отсчет с 1996 года.

С 1996 года белорусские ВВС уже потеряли в катастрофах 12 летчиков и 10 самолетов. Наиболее насыщенное катастрофами время пришлось на 2007–2012 годы, с конца февраля 2017 года до сегодняшней аварии в Барановичах авиационных ЧП в белорусской авиации не было.

2017

Последний до этого дня инцидент произошел 23 февраля 2017 года на аэродроме Бобруйский: во время разгона истребителя МиГ-29 произошло возгорание двигателя. Благодаря грамотным действиям летчика и руководителя полетов самолет не покинул пределы аэродрома, а пилот катапультировался.

2014

До этого сразу два самолета разбились в Беларуси в 2014 году: происшествие в Лидском районе случилось в сентябре, а в Ляховичском (кстати, в нескольких километрах от Барановичей) – в ноябре.

В первом случае упал и разбился Су-25. Летчик вовремя катапультировался, успев перед этим отвести самолет от населенного пункта. "Сушка" ударилась о землю и сгорела. После этого следователи рассказали, что на борту штурмовика произошел пожар из-за трения трубопровода и жгута. Нарушилась изоляция, и замкнуло систему.

Спустя полтора месяца во время плановых полетов в Ляховичском районе упал МиГ-29, принадлежащий 61-й истребительной авиационной базе ВВС и войск ПВО (дислоцируется в Барановичах). Здесь также летчик успел катапультироваться.

2012

В июне 2012 года в Гродненской области в районе авиационного полигона разбился "Су-25". Погиб опытный пилот – военный летчик 1-го класса подполковник Николай Гриднев.

2011

В конце ноября 2011-го в районе аэродрома Пружаны при заходе на посадку разбился вертолет "Ми-24". Погибли три члена экипажа воздушного судна.

В октябре того же года вертолет французской компании Ecureuil АS 355 NP, принадлежащий Госпогранкомитету, разбился в лесополосе в Поставском районе в километре от границы с Литвой. Коптер выполнял задание по охране границы, на борту были два члена экипажа и три журналиста телерадиокомпании "Союз", которые готовили репортаж. Все погибли.

2010

В сентябре 2010-го в Ганцевичском районе потерпел крушение МиГ-29, принадлежащий барановичской базе. Экипаж тренировал элементы пилотажа повышенной сложности на малых высотах. Погибли два летчика – командир авиационной эскадрильи подполковник Сергей Коваленко и заместитель командира авиационного звена майор Александр Жигайло.

В апреле того же года в районе поселка Ружаны Пружанского района в небе столкнулись два самолета МиГ-29. Произошло это в условиях ограниченной видимости. В результате одна машина была потеряна (летчик катапультировался), второй истребитель вернулся на аэродром.

1997

…В мае 1997-го в небе над Барановичами погиб начальник станции летных испытаний 558-го авиаремонтного завода подполковник Сергей Погребан. Он разбился на "Су-17".

1996

А первым авиационными ЧП с человеческими жертвами в Беларуси стал случай крушения "Су-27" с начальником воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й истребительной авиабазы подполковником Владимиром Карватом на борту, это произошло 23 мая 1996 года.

Он до последнего пытался отвести самолет от жилых домов вблизи деревни Арабовщина Барановичского района и не катапультировался. Карват стал первым Героем Беларуси посмертно.

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