У погибшего в Барановичах майора осталось трое детей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Андрей Ничипорчик всегда хотел стать летчиком, рассказала классный руководитель СШ №9 в Лиде Антонина Котова, передает корреспондент Sputnik.

"Меня огорошила эта новость (крушение Як-130 под Барановичами – Sputnik) и все перемешалось в голове. Я была у него классной с 5 по 11 класс", - вспоминает учительница.

По ее словам, "это был золотой ребенок и произошедшее не укладывается в голове. В 2005 году он закончил школу и поступил в Военную академию. Он был спортсменом и хотел все время стать летчиком".

Антонина Котова рассказала, что, когда Андрей Ничипорчик уже был курсантом, мог в свободную минуту поздно вечером позвонить и расспросить, как дела в школе.

Погибший пилот жил в районе Новый Южный в Лиде, а его классный руководитель в соседнем районе Старый Южный, поэтому они часто виделись.

"Андрей – многодетный отец, у него осталось трое детей. Его отец Владимир всю жизнь пролетал, и Андрей пошел по его стопам", - добавила классный руководитель.

Отец погибшего майора Андрея Ничипорчика - военный летчик-снайпер Владимир Ничипорчик - занимался формированием пилотажной группы ВВС и войск ПВО "Белая Русь". Она была создана в 2006 году после закупки на Украине десяти учебно-тренировочных самолетов чешского производства L-39 "Альбатрос". Входила в состав 206-го центра подготовки летного состава в Лиде.

Самолеты группы выступали на государственных праздниках, а также использовались для обучения курсантов авиационного факультета Военной академии Беларуси.

В интервью СМИ Владимир Ничипорчик отмечал: чтобы стать летчиком-асом, необходимо мастерство от бога и подготовка не ниже 1-го класса. По его мнению, для того, чтобы попасть в группу "Белая Русь", нужны летные навыки плюс гармоничные личные взаимоотношения. Принцип таков: чем больше люди летают вместе, тем лучше понимают друг друга, потому что в небе при выполнении маневра порой нужно реагировать мгновенно…

Что произошло

Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.

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