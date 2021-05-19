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У погибшего в Барановичах майора осталось трое детей
19.05.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Андрей Ничипорчик всегда хотел стать летчиком, рассказала классный руководитель СШ №9 в Лиде Антонина Котова, передает корреспондент Sputnik.
"Меня огорошила эта новость (крушение Як-130 под Барановичами – Sputnik) и все перемешалось в голове. Я была у него классной с 5 по 11 класс", - вспоминает учительница.
По ее словам, "это был золотой ребенок и произошедшее не укладывается в голове. В 2005 году он закончил школу и поступил в Военную академию. Он был спортсменом и хотел все время стать летчиком".
Антонина Котова рассказала, что, когда Андрей Ничипорчик уже был курсантом, мог в свободную минуту поздно вечером позвонить и расспросить, как дела в школе.
Погибший пилот жил в районе Новый Южный в Лиде, а его классный руководитель в соседнем районе Старый Южный, поэтому они часто виделись.
"Андрей – многодетный отец, у него осталось трое детей. Его отец Владимир всю жизнь пролетал, и Андрей пошел по его стопам", - добавила классный руководитель.
Отец погибшего майора Андрея Ничипорчика - военный летчик-снайпер Владимир Ничипорчик - занимался формированием пилотажной группы ВВС и войск ПВО "Белая Русь". Она была создана в 2006 году после закупки на Украине десяти учебно-тренировочных самолетов чешского производства L-39 "Альбатрос". Входила в состав 206-го центра подготовки летного состава в Лиде.
Самолеты группы выступали на государственных праздниках, а также использовались для обучения курсантов авиационного факультета Военной академии Беларуси.
В интервью СМИ Владимир Ничипорчик отмечал: чтобы стать летчиком-асом, необходимо мастерство от бога и подготовка не ниже 1-го класса. По его мнению, для того, чтобы попасть в группу "Белая Русь", нужны летные навыки плюс гармоничные личные взаимоотношения. Принцип таков: чем больше люди летают вместе, тем лучше понимают друг друга, потому что в небе при выполнении маневра порой нужно реагировать мгновенно…
Что произошло
Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел
Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.
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Военный летчик Андрей Ничипорчик пошел служить в авиацию по стопам своего отца, который стоял у основания пилотажной группы "Белая Русь".
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