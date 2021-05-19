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Президенту Беларуси доложили о крушении военного самолета
19.05.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая - Sputnik. Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложено о крушении военного самолета Як-130 под Барановичами, заявил СМИ глава Администрации президента Игорь Сергеенко, отвечая на вопрос Sputnik.
"Президенту доложено о крушении (...) принимаются меры по установлению причин катастрофы", – сказал Сергеенко.
© Sputnik / Нина Падалко
По его словам, министерством обороны предпринимаются меры по установлению причин крушения. Сергеенко отметил, что будет создана межведомственная комиссия, которой и предстоит разбираться в ситуации.
"Это зона ответственности Минобороны, государственного секретариата, все меры будут приняты. И все будет детально проанализировано. Самое печальное, что людей не вернешь, произошла трагедия, в ней нужно разобраться", – сказал глава Администрации.
По предварительным данным, "они (летчики) отвели самолет от жилых домов, нужно разобраться во всем, и на это нужно время".
Крушение самолета в Барановичах
Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы
Летчики пытались увести самолет от жилых домов и катапультировались в последний момент, когда увидели, что траектория его падения безопасна для населения. По информации Минобороны, в самолете находились командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - пилот звена учебно-боевой эскадрильи.
Андрей Ничипорчик пошел служить в авиацию по стопам своего отца, который стоял у основания пилотажной группы "Белая Русь". У него
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Два пилота погибли при крушении самолета Як-130 в Барановичах, они до последнего пытались увести самолет от жилых домов.
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