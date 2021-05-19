ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президенту Беларуси доложили о крушении военного самолета

19.05.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая - Sputnik. Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложено о крушении военного самолета Як-130 под Барановичами, заявил СМИ глава Администрации президента Игорь Сергеенко, отвечая на вопрос Sputnik.

"Президенту доложено о крушении (...) принимаются меры по установлению причин катастрофы", – сказал Сергеенко. 

© Sputnik / Нина Падалко
Где и когда падали военные самолеты в Беларуси

По его словам, министерством обороны предпринимаются меры по установлению причин крушения. Сергеенко отметил, что будет  создана межведомственная комиссия, которой и предстоит разбираться в ситуации.

"Это зона ответственности Минобороны, государственного секретариата, все меры будут приняты. И все будет детально проанализировано. Самое печальное, что людей не вернешь, произошла трагедия, в ней нужно разобраться", – сказал глава Администрации.

По предварительным данным, "они (летчики) отвели самолет от жилых домов, нужно разобраться во всем, и на это нужно время".

Крушение самолета в Барановичах

Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность.

Летчики пытались увести самолет от жилых домов и катапультировались в последний момент, когда увидели, что траектория его падения безопасна для населения. По информации Минобороны, в самолете находились командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко  - пилот звена учебно-боевой эскадрильи. 

Андрей Ничипорчик пошел служить в авиацию по стопам своего отца, который стоял у основания пилотажной группы "Белая Русь". У него осталось трое детей.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два пилота погибли при крушении самолета Як-130 в Барановичах, они до последнего пытались увести самолет от жилых домов.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Где и когда падали военные самолеты в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by