Президенту Беларуси доложили о крушении военного самолета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая - Sputnik. Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложено о крушении военного самолета Як-130 под Барановичами, заявил СМИ глава Администрации президента Игорь Сергеенко, отвечая на вопрос Sputnik.

"Президенту доложено о крушении (...) принимаются меры по установлению причин катастрофы", – сказал Сергеенко.

По его словам, министерством обороны предпринимаются меры по установлению причин крушения. Сергеенко отметил, что будет создана межведомственная комиссия, которой и предстоит разбираться в ситуации.

"Это зона ответственности Минобороны, государственного секретариата, все меры будут приняты. И все будет детально проанализировано. Самое печальное, что людей не вернешь, произошла трагедия, в ней нужно разобраться", – сказал глава Администрации.

По предварительным данным, "они (летчики) отвели самолет от жилых домов, нужно разобраться во всем, и на это нужно время".

Крушение самолета в Барановичах

Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность.

Летчики пытались увести самолет от жилых домов и катапультировались в последний момент, когда увидели, что траектория его падения безопасна для населения. По информации Минобороны, в самолете находились командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - пилот звена учебно-боевой эскадрильи.

Андрей Ничипорчик пошел служить в авиацию по стопам своего отца, который стоял у основания пилотажной группы "Белая Русь". У него осталось трое детей.

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