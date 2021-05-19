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В Борисовском районе обрушился автомобильный мост – фото
19.05.2021 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Под Борисовом обрушился автомобильный мост через реку Рова.
ЧП случилось на автодороге Р-67 "Борисов - Березино – Бобруйск" в районе д. Семеньковичи.
По информации Минского областного управления МЧС, сообщение о происшествии поступило от очевидца в 14:35 от очевидца. Мост рухнул как раз в тот момент, когда по нему проезжал многотонный грузовик. В результате дорожной аварии повреждены два транспортных средства: автомобиль GINAF и автомобиль "Rover".
По данным областного МЧС, пострадавших и погибших людей в аварии нет.
Проезд по участку автодороги Р-67 в районе д. Семеньковичи временно невозможен. Организован объезд через близлежащие населенные пункты Забашевка, Забашевичи, Полелюм.
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Мост через реку Рова на дороге Р67 не выдержал нагрузки, когда по нему проезжал многотонный грузовик, сообщают очевидцы.
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