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В Борисовском районе обрушился автомобильный мост – фото

19.05.2021 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Под Борисовом обрушился автомобильный мост через реку Рова.

ЧП случилось на автодороге Р-67 "Борисов - Березино – Бобруйск" в районе д. Семеньковичи. 

© Photo : МО РБ
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По информации Минского областного управления МЧС, сообщение о происшествии поступило от очевидца в 14:35 от очевидца. Мост рухнул как раз в тот момент, когда по нему проезжал многотонный грузовик. В результате дорожной аварии повреждены два транспортных средства: автомобиль GINAF и автомобиль "Rover".

По данным областного МЧС, пострадавших и погибших людей в аварии нет.

Проезд по участку автодороги Р-67 в районе д. Семеньковичи временно невозможен. Организован объезд через близлежащие населенные пункты Забашевка, Забашевичи, Полелюм.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Мост через реку Рова на дороге Р67 не выдержал нагрузки, когда по нему проезжал многотонный грузовик, сообщают очевидцы.
 
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