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Что происходит на месте крушения самолета в Барановичах – видео
19.05.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В среду, 19 мая, военный самолет Лидской штурмовой авиабазы выполнял учебно-тренировочный полет. Во время полета летчики обнаружили техническую неисправность, посадить самолет не получалось – и летчики приняли решение уводить его от населенного пункта. Убедившись, что самолет не упадет не жилые дома, они катапультировались. Оба летчика – командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко – погибли на месте.
На место крушения выехали представители Минобороны, МЧС, СК и милиции. Что сейчас происходит на месте крушения – смотрите на Sputnik Беларусь.
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В среду возле жилого дома в Барановичах упал военный самолет. На место выехали представители Минобороны, МЧС, СК и милиции. Что сейчас происходит на месте крушения...
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