Что происходит на месте крушения самолета в Барановичах – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В среду, 19 мая, военный самолет Лидской штурмовой авиабазы выполнял учебно-тренировочный полет. Во время полета летчики обнаружили техническую неисправность, посадить самолет не получалось – и летчики приняли решение уводить его от населенного пункта. Убедившись, что самолет не упадет не жилые дома, они катапультировались. Оба летчика – командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко – погибли на месте.

На место крушения выехали представители Минобороны, МЧС, СК и милиции. Что сейчас происходит на месте крушения – смотрите на Sputnik Беларусь.