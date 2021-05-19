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Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших летчиков

19.05.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая - Sputnik. Президент держит на личном контроле ход расследования крушения самолета в Барановичах, рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

"Да, конечно же, президент в курсе, о произошедшем ему оперативно доложили. Он дал все необходимые поручения по расследованию катастрофы, взял его на личный контроль и ожидает результатов", – сказала она.

Также Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших летчиков.

"Министру обороны поручено лично передать слова поддержки от президента и оказать всю необходимую помощь", – добавила Эйсмонт.

Крушение самолета в Барановичах

Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность. 

© Sputnik
Что происходит на месте крушения самолета в Барановичах – видео

Летчики пытались увести самолет от жилых домов и катапультировались в последний момент, когда увидели, что траектория его падения безопасна для населения. По информации Минобороны, в самолете находились командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко  - пилот звена учебно-боевой эскадрильи. 

Андрей Ничипорчик пошел служить в авиацию по стопам своего отца, который стоял у основания пилотажной группы "Белая Русь". У него осталось трое детей.

Что происходит на месте катастрофы в Барановичах прямо сейчас - читайте в репортаже Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Два пилота погибли при крушении самолета Як-130 в Барановичах, они до последнего пытались увести самолет от жилых домов.
 
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