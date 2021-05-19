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Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших летчиков
19.05.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая - Sputnik. Президент держит на личном контроле ход расследования крушения самолета в Барановичах, рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
"Да, конечно же, президент в курсе, о произошедшем ему оперативно доложили. Он дал все необходимые поручения по расследованию катастрофы, взял его на личный контроль и ожидает результатов", – сказала она.
Также Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших летчиков.
"Министру обороны поручено лично передать слова поддержки от президента и оказать всю необходимую помощь", – добавила Эйсмонт.
Крушение самолета в Барановичах
Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы
Летчики пытались увести самолет от жилых домов и катапультировались в последний момент, когда увидели, что траектория его падения безопасна для населения. По информации Минобороны, в самолете находились командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - пилот звена учебно-боевой эскадрильи.
Андрей Ничипорчик пошел служить в авиацию по стопам своего отца, который стоял у основания пилотажной группы "Белая Русь". У него
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Два пилота погибли при крушении самолета Як-130 в Барановичах, они до последнего пытались увести самолет от жилых домов.
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