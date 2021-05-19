Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших летчиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая - Sputnik. Президент держит на личном контроле ход расследования крушения самолета в Барановичах, рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

"Да, конечно же, президент в курсе, о произошедшем ему оперативно доложили. Он дал все необходимые поручения по расследованию катастрофы, взял его на личный контроль и ожидает результатов", – сказала она.

Также Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших летчиков.

"Министру обороны поручено лично передать слова поддержки от президента и оказать всю необходимую помощь", – добавила Эйсмонт.

Крушение самолета в Барановичах

Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность.

Летчики пытались увести самолет от жилых домов и катапультировались в последний момент, когда увидели, что траектория его падения безопасна для населения. По информации Минобороны, в самолете находились командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - пилот звена учебно-боевой эскадрильи.

Андрей Ничипорчик пошел служить в авиацию по стопам своего отца, который стоял у основания пилотажной группы "Белая Русь". У него осталось трое детей .

Что происходит на месте катастрофы в Барановичах прямо сейчас - читайте в репортаже Sputnik .

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