Отвели беду: что очевидцы говорят о крушении самолета в Барановичах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность. Летчики пытались отвести машину от жилых домов, после чего катапультировались.

К сожалению, как сообщало Минобороны, командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - пилот звена учебно-боевой эскадрильи, погибли.

Возле одного из домов, близ места крушения самолета, произошедшее обсуждают трое мужчин. Правда, просят их не снимать.

"Это наши ангелы, отвели беду. Жаль, что парни погибли, сами в тот момент были на работе. Может им Героя Беларуси посмертно дадут", - говорят мужчины.

Как рассказал еще один местный житель Евгений, один из пилотов катапультировался в стену дома, а второй перелетел его. Сам он в тот момент находился дома, около километра от места происшествия.

"Услышал громкий хлопок около 12.20, в этот момент разговаривал по телефону. Как оказалось, крушение. Выехал на место, но за оцепление не пустили", - добавил Евгений. Он уточнил, что самолеты в Барановичах никого не удивляют, так как постоянно летают здесь. К месту трагедии постепенно приходят люди.

Наталья живет в нескольких сотнях метров от места крушения. Женщина сходу говорит, что самолеты не должны летать над головами.

"Не дело это, в огороде стоим, а они прямо над нами. Считаю, что нужно авиабазу перенести куда-нибудь в более безлюдное место", - считает она.

Правда, о погибших сожалеет. "Бедные родственники летчиков. Сейчас может в их честь улицу назовут, да что толку. Парней уже не вернешь", - вздыхает Наталья.

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