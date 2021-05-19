Крушение самолета Як-130 в Барановичах – фото с места катастрофы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность. Летчики пытались отвести машину от жилых домов, после чего катапультировались.

Соболезнования семьям погибших летчиков выразил Александр Лукашенко. Как пояснила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, министру обороны поручено лично передать слова поддержки от президента и оказать всю необходимую помощь.

В Барановичах после крушения самолета отменили городской праздник.

По факту крушения самолета в Барановичах СК возбудил уголовное дело.