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МВД: бигборды о вреде наркотиков приносят обратный эффект

19.05.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Массированные информационные сообщения в виде изображений и слоганов о вреде наркотиков на бигбордах стали сегодня восприниматься в молодежной среде как реклама, они провоцируют интерес к их употреблению и продаже, рассказал журналистам в среду начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Олег Сильвестрович.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, существующие подходы в профилактике проигрывают тем формам психологического воздействия, которые используют организаторы интернет-площадок для сбыта наркотиков.

"При рекрутинге закладчиков они становятся все более изощренными и влияют на сознание молодых людей, которые стремятся к более легкому заработку", – сказал Сильвестрович.

Он отметил, новая стратегия правоохранителей рассчитана "не на разовые вкрапления в медиапространство, а на целостную систему информирования". Она включает в себя интернет, в частности, соцсети, распространение роликов по радио и ТВ.

Смягчения законодательства не будет

В 2021 году в два раза увеличилось количество преступлений, связанных со сбытом наркотиков учащимися школ, средних специальных заведений и студентами вузов.

"В этом году уже было выявлено 84 таких молодых нарушителя, что в два раза больше, чем за весь 2020-й. Только на прошлой неделе задержали сразу пять учеников 2005–2006 года рождения в одной из школ", – рассказал Сильвестрович.

Он подчеркнул, что причиной происходящего является смягчение государственной политики в отношении наркосбытчиков.

"Многие задержанные на вопрос: "Что ты рекомендушь своим сверстникам?", советуют "не попадаться" или "дождаться смягчения законодательства", – сообщил представитель МВД.

Дело в том, что, поддавшись несколько лет назад на колоссальное давление со стороны определенных объединений граждан (в их числе и "Матери-328"), считавших законодательство излишне жестким, государство пошло навстречу. Принятые послабления затронули вопросы помилования и содержания в местах лишения свободы.

Напомним, что был снижен нижний предел наказаний с пяти до трех лет лишения свободы по ч. 2 ст. 328 УК. Санкции касаются незаконного изготовления, переработки, хранения и сбыта наркотиков.

Представитель МВД заявил, что сейчас "никакого смягчения законодательства не планируется, а до 2022 года не ожидается никаких правовых изменений".

Интернет-магазины

Ряды наркозакладчиков сегодня молодеют, а количество сделок с запрещенными веществами через интернет увеличивается – оно занимает более 80% в структуре аналогичных правонарушений.

"Эта цифра выросла, поскольку на ситуацию повлияла пандемия. Люди стали все чаще общаться дистанционно. В сети и происходит вербовка молодежи", – констатировал Сильвестрович.

Нередко организаторы публикуют свои предложения о трудоустройстве под видом курьеров, разносчиков пиццы. Причем вербовка сначала происходит в Viber, ВКонтакте. Человек соглашается вроде бы на законную деятельность, а потом в Telegram ему сообщают о реальном характере работы.

"Кураторы такой деятельности в основном сидят за границей, общаются под псевдонимами, поймать их трудно, а интернет-магазины постоянно перепродаются", – рассказал представитель МВД.

Он также сообщил еще об одной тенденции, связанной с эпидемической обстановкой: из-за того, что границы закрыты, в обороте стали преобладать растительные наркотические средства, которые собирают и культивируют из конопли.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Антинаркотическая информационная стратегия разработана в Беларуси – профилактическую работу с молодежью сместят в соцсети.
 
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