Обзор чрезвычайных происшествий

Источник материала: БT

В Жодино мальчик застрял в барабане стиральной машины

Застрял в барабане стиральной машины. В Жодино бойцы МЧС доставали мальчишку из крайне неудобного места. На сигнал о помощи отреагировали, кстати, не только спасатели, но и медики. Сообщение поступило от матери ребенка. Как рассказали в службе спасения, женщина не пояснила точно, каким образом заблокирована нога сына, но своими силами она справиться не может. Ребенок нервничал, но не паниковал. Спасатели освободили застрявшую ногу. Операция прошла успешно, без применения специальных средств. В медицинской помощи мальчик не нуждался.





История спасения на реке Сож

15-летний подросток перевернулся на байдарке на реке Сож. По данным ОСВОД, накануне утром в 300 метрах от берега мальчик, находясь на тренировке по академической гребле, следовал за тренером на байдарке, не удержал равновесие и перевернулся. Ребенок оказался в воде, благо в спасательном жилете. ЧП заметили спасатели, по тревоге к пострадавшему вышел катер, и спортсмена достали из воды.





В Гомеле девочка в процессе игры залезла на дерево и не смогла спуститься

В Гомеле девочка в процессе игры залезла на дерево и не смогла спуститься. На помощь пришли бойцы МЧС. По трехколенной лестнице они спустили девочку с высоты 5 метров.





В минской квартире во время приготовлении пищи произошла вспышка

Ожоги тела, выбитые стекла и разгромленная кухня. В одной из квартир дома по улице Брыля во время приготовлении пищи произошла вспышка.

Установлено, что подруга хозяина дома решила добавить воды в посуду с раскаленным маслом. Эффект был вполне ожидаем. В итоге девушка в больнице, а кухне нужен основательный ремонт.





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