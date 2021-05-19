﻿ Деньги в Латвию: КГК рассказал подробности дела TUT.BY. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Деньги в Латвию: КГК рассказал подробности дела TUT.BY

20.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Сумма ущерба в результате уклонения от уплаты налогов ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" исчисляется миллионами долларов США, заявил в эфире телеканала ОНТ замначальника третьего управления Департамента финансовых расследований КГК Александр Прокопенко.

В отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" 18 мая было возбуждено уголовное дело, которое предусмотрено частью 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). В частности, речь идет о том, что из-за необоснованного использования организацией господдержки как резидента ПВТ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Прокопенко отметил, что для резидентов ПВТ важно, чтобы услуги оказывались с использованием программного обеспечения собственной разработки. По его словам, "ТУТ БАЙ МЕДИА" использовало специализированное стороннее ПО, за счет чего получало выручку.

"Это является недопустимым для резидентов ПВТ. В результате такой деятельности общество уклонилось от уплаты налогов. Сумма ущерба исчисляется миллионами долларов США", - рассказал представитель КГК.

Деньги в Латвийском банке

Замначальника управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев заявил, что в апреле ведомство получило оперативную информацию о том, что должностные лица "ТУТ БАЙ МЕДИА" планируют открыть счета в латвийском банке, чтобы выводить туда деньги.

"Вывод данных денежных средств значительно бы затруднил возмещение ущерба от совершенного правонарушения, поэтому органами финансовых расследований было принято решение приступить к реализации материалов. И в результате было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты сумм налогов", - добавил он.

Что происходит с TUT.BY

Накануне в пресс-службе Комитета государственного контроля рассказали, что Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководства TUT.BY. Во вторник в центральном и региональных офисах портала были проведены обыски, а также в квартирах некоторых сотрудников. Позднее стало известно, что некоторые сотрудники были задержаны.

Министерство информации позже ограничило доступ к сайту TUT.BY и его копиям на основании решения Генеральной прокуратуры, которая сообщила, что установила многократные факты нарушения закона о СМИ.

Осенью 2020 года министерство информации вынесло TUT.BY четыре письменных предупреждения. Ведомство обратилось в суд, после чего портал был лишен статуса сетевого издания. После решения суда журналисты портала не могут обращаться с официальными запросами в государственные органы, брать интервью или освещать митинги с жилетками и бейджами с надписью "Пресса".

Читайте также:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сумма ущерба в результате уклонения от уплаты налогов общества "ТУТ БАЙ МЕДИА" исчисляется миллионами долларов США, заявил в эфире телеканала ОНТ замначальника третьего управления Департамента финансовых расследований КГК Александр Прокопенко.

В отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" 18 мая было возбуждено уголовное дело, которое предусмотрено частью 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). В частности, речь идет о том, что из-за необоснованного использования организацией господдержки как резидента ПВТ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Прокопенко отметил, что для резидентов ПВТ важно, чтобы услуги оказывались с использованием программного обеспечения собственной разработки. По его словам, "ТУТ БАЙ МЕДИА" использовало специализированное стороннее ПО, за счет чего получало выручку.

"Это является недопустимым для резидентов ПВТ. В результате такой деятельности общество уклонилось от уплаты налогов. Сумма ущерба исчисляется миллионами долларов США", - сказал представитель КГК.

Деньги в Латвийском банке

Замначальника управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев заявил, что в апреле ведомство получило оперативную информацию о том, что должностные лица "ТУТ БАЙ МЕДИА" планируют открыть счета в латвийском банке, чтобы выводить туда деньги.

"Вывод данных денежных средств значительно бы затруднил возмещение ущерба от совершенного правонарушения, поэтому органами финансовых расследований было принято решение приступить к реализации материалов. И в результате было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты сумм налогов", - добавил он.

Что происходит с TUT.BY

Накануне в пресс-службе Комитета государственного контроля рассказали, что Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководства TUT.BY.

Во вторник в центральном и региональных офисах портала были проведены обыски, а также в квартирах некоторых сотрудников. Позднее стало известно, что некоторые сотрудники были задержаны.

Министерство информации заблокировало доступ к сайту TUT.BY и его копиям на основании решения Генеральной прокуратуры, которая сообщила, что установила многократные факты нарушения закона о СМИ.

Осенью 2020 года министерство информации вынесло TUT.BY четыре письменных предупреждения. После чего ведомство обратилось в суд, после чего портал был лишен статуса сетевого издания.

После решения суда журналисты портала не могут обращаться с официальными запросами в государственные органы, брать интервью или освещать митинги с жилетками и бейджами с надписью "Пресса".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативникам стало известно, что должностные лица организации собирались выводить деньги за границу.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Оперативный штаб создан для восстановления рухнувшего под Борисовом моста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by