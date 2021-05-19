|
Деньги в Латвию: КГК рассказал подробности дела TUT.BY
20.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Сумма ущерба в результате уклонения от уплаты налогов ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" исчисляется миллионами долларов США, заявил в эфире телеканала ОНТ замначальника третьего управления Департамента финансовых расследований КГК Александр Прокопенко.
В отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" 18 мая было возбуждено
Прокопенко отметил, что для резидентов ПВТ важно, чтобы услуги оказывались с использованием программного обеспечения собственной разработки. По его словам, "ТУТ БАЙ МЕДИА" использовало специализированное стороннее ПО, за счет чего получало выручку.
"Это является недопустимым для резидентов ПВТ. В результате такой деятельности общество уклонилось от уплаты налогов. Сумма ущерба исчисляется миллионами долларов США", - рассказал представитель КГК.
Деньги в Латвийском банке
Замначальника управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев заявил, что в апреле ведомство получило оперативную информацию о том, что должностные лица "ТУТ БАЙ МЕДИА" планируют открыть счета в латвийском банке, чтобы выводить туда деньги.
"Вывод данных денежных средств значительно бы затруднил возмещение ущерба от совершенного правонарушения, поэтому органами финансовых расследований было принято решение приступить к реализации материалов. И в результате было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты сумм налогов", - добавил он.
Что происходит с TUT.BY
Накануне в пресс-службе Комитета государственного контроля рассказали, что Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководства TUT.BY. Во вторник в центральном и региональных офисах портала
Министерство информации позже
Осенью 2020 года министерство информации вынесло TUT.BY четыре письменных предупреждения. Ведомство
Читайте также:
Сумма ущерба в результате уклонения от уплаты налогов общества "ТУТ БАЙ МЕДИА" исчисляется миллионами долларов США, заявил в эфире телеканала ОНТ замначальника третьего управления Департамента финансовых расследований КГК Александр Прокопенко.
В отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" 18 мая было возбуждено уголовное дело, которое предусмотрено частью 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). В частности, речь идет о том, что из-за необоснованного использования организацией господдержки как резидента ПВТ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.
Прокопенко отметил, что для резидентов ПВТ важно, чтобы услуги оказывались с использованием программного обеспечения собственной разработки. По его словам, "ТУТ БАЙ МЕДИА" использовало специализированное стороннее ПО, за счет чего получало выручку.
"Это является недопустимым для резидентов ПВТ. В результате такой деятельности общество уклонилось от уплаты налогов. Сумма ущерба исчисляется миллионами долларов США", - сказал представитель КГК.
Деньги в Латвийском банке
Замначальника управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев заявил, что в апреле ведомство получило оперативную информацию о том, что должностные лица "ТУТ БАЙ МЕДИА" планируют открыть счета в латвийском банке, чтобы выводить туда деньги.
"Вывод данных денежных средств значительно бы затруднил возмещение ущерба от совершенного правонарушения, поэтому органами финансовых расследований было принято решение приступить к реализации материалов. И в результате было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты сумм налогов", - добавил он.
Что происходит с TUT.BY
Накануне в пресс-службе Комитета государственного контроля рассказали, что Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководства TUT.BY.
Во вторник в центральном и региональных офисах портала были проведены обыски, а также в квартирах некоторых сотрудников. Позднее стало известно, что некоторые сотрудники были задержаны.
Министерство информации заблокировало доступ к сайту TUT.BY и его копиям на основании решения Генеральной прокуратуры, которая сообщила, что установила многократные факты нарушения закона о СМИ.
Осенью 2020 года министерство информации вынесло TUT.BY четыре письменных предупреждения. После чего ведомство обратилось в суд, после чего портал был лишен статуса сетевого издания.
После решения суда журналисты портала не могут обращаться с официальными запросами в государственные органы, брать интервью или освещать митинги с жилетками и бейджами с надписью "Пресса".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативникам стало известно, что должностные лица организации собирались выводить деньги за границу.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)