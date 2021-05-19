Оперативный штаб создан для восстановления рухнувшего под Борисовом моста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Специальный оперативный штаб создан для координации работ по восстановлению разрушенного в Борисовском районе моста, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

Мост через реку Рова на автодороге Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск рухнул днем в среду 19 марта. По предварительным данным, это произошло после того, как по нему проехал многотонный грузовик. По информации МЧС, в результате ЧП никто из граждан не пострадал.

"В целях координации работ по организации дорожного движения, информированию пользователей автомобильных дорог и восстановлению сооружения в Министерстве транспорта и коммуникаций создан оперативный штаб", – сказали в ведомстве.

Там отметили, что в него входят не только представители Минтранса, но и облисполкома, Минскавтодор-Центра, Транспортной инспекции, а также различных организаций дорожной отрасли.

Объезд

Сейчас водители вынуждены объезжать аварийный участок дороги – через деревни Забашевка, Забашевичи и Полелюм.

В Минтрансе подчеркивают, что при этом "крюк" составит восемь километров.

Нужна помощь военных

В районе обрушившегося моста, возможно, придется наладить пантонную переправу, местные власти будут просить об этом военных, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев.

"Учитывая, что всегда навстречу идут военные, один из вариантов – временно возвести понтон, чтобы организовать объезд данного сооружения и наладить его ремонт", – отметил он.

Глава РИК озвучил и второй вариант решения транспортной проблемы на дороге: возвести временный мост с подъездными путями к нему.

Произошедшим занялся СК

Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, на место обрушения моста прибыла следственно-оперативная группа.

"Проводится осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина. Опрашиваются очевидцы", – сказали в комитете.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.