|
Оперативный штаб создан для восстановления рухнувшего под Борисовом моста
20.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Специальный оперативный штаб создан для координации работ по восстановлению разрушенного в Борисовском районе моста, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.
© Photo : Пресс-служба МЧС Беларуси
Мост через реку Рова на автодороге Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск
"В целях координации работ по организации дорожного движения, информированию пользователей автомобильных дорог и восстановлению сооружения в Министерстве транспорта и коммуникаций создан оперативный штаб", – сказали в ведомстве.
Там отметили, что в него входят не только представители Минтранса, но и облисполкома, Минскавтодор-Центра, Транспортной инспекции, а также различных организаций дорожной отрасли.
Объезд
Сейчас водители вынуждены объезжать аварийный участок дороги – через деревни Забашевка, Забашевичи и Полелюм.
В Минтрансе подчеркивают, что при этом "крюк" составит восемь километров.
Нужна помощь военных
В районе обрушившегося моста, возможно, придется наладить пантонную переправу, местные власти будут просить об этом военных, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев.
"Учитывая, что всегда навстречу идут военные, один из вариантов – временно возвести понтон, чтобы организовать объезд данного сооружения и наладить его ремонт", – отметил он.
Глава РИК озвучил и второй вариант решения транспортной проблемы на дороге: возвести временный мост с подъездными путями к нему.
Произошедшим занялся СК
Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, на место обрушения моста прибыла следственно-оперативная группа.
"Проводится осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина. Опрашиваются очевидцы", – сказали в комитете.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Произошедшим занялись сотрудники Следственного комитета: они будут устанавливать обстоятельства обрушения конструкции.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)