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Шулейко рассказал, будут ли восстановлены поврежденные дома в Барановичах
20.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
БАРАНОВИЧИ, 19 мая - Sputnik. Все повреждения, которые получили дома в Барановичах из-за падения самолета, будут восстановлены, но это мелочи, сказал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, посетивший место трагедии в среду.
По его словам, сегодня не стало двух героев, что является большой потерей для общества.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Вы должны понимать, что люди отдали свои жизни, положили самолет как положено. Был повторен подвиг Карвата, память первого Героя Беларуси должны чтить в пятницу. Эти ребята достойны такого же. Вещи компенсанционные – мелочи, сегодня уже все работают, обязательно все восстановят", – сказал Шулейко.
В среду стало известно, что в ходе полета учебно-боевого самолета Як-130 пилоты обнаружили неисправность. Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко сумели отвести боевую машину от жилых домов. Летчики сумели катапультироваться, но, к сожалению, погибли.
На месте происшествия продолжают работать спецслужбы, территория крушения по-прежнему оцеплена милицией.
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Учебно-тренировочный самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы потерпел крушение в Барановичах. В результате трагедии погибли два летчика, были повреждены...
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