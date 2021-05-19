Шулейко рассказал, будут ли восстановлены поврежденные дома в Барановичах

Источник материала: Sputnik Беларусь

БАРАНОВИЧИ, 19 мая - Sputnik. Все повреждения, которые получили дома в Барановичах из-за падения самолета, будут восстановлены, но это мелочи, сказал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, посетивший место трагедии в среду.

По его словам, сегодня не стало двух героев, что является большой потерей для общества.

"Вы должны понимать, что люди отдали свои жизни, положили самолет как положено. Был повторен подвиг Карвата, память первого Героя Беларуси должны чтить в пятницу. Эти ребята достойны такого же. Вещи компенсанционные – мелочи, сегодня уже все работают, обязательно все восстановят", – сказал Шулейко.

В среду стало известно, что в ходе полета учебно-боевого самолета Як-130 пилоты обнаружили неисправность. Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко сумели отвести боевую машину от жилых домов. Летчики сумели катапультироваться, но, к сожалению, погибли.

На месте происшествия продолжают работать спецслужбы, территория крушения по-прежнему оцеплена милицией.

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