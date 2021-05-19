Во время падения военного самолета в Барановичах пострадал местный житель

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. После падения военного самолета в Барановичах пострадал местный житель, у него перелом предплечья, также осколками повреждены несколько жилых домов и машин в районе улицы Розы Люксембург.

"Повреждены окна в трех многоквартирных домах и в двух индивидуальных. Также специалисты ЖРЭУ города Барановичи выявили несколько повреждений в кровле одного из домов и в целостности вентиляционной шахты", – рассказал журналистам председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.

По его словам, осколками также повреждены четыре машины. На месте трагедии работают следователи и эксперты. После следственных мероприятий работники ЖРЭУ начнут остекление окон, ремонт кровли и вентиляционных шахт.

По словам Громаковского, было проведено полное обследование зданий и сооружений, которые расположены вблизи места падения самолета. Специалисты установили, что угрозы строениям нет.

Что касается пострадавшего, то он был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Хочу еще раз выразить соболезнование родным и близким погибших летчиков. Они совершили действительно геройский поступок, сумев отвести падающий самолет от жилых домов", цитирует Громаковского Telegram-канал "Переслано из Барановичи".

Крушение самолета в Барановичах

Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность.

Летчики пытались увести самолет от жилых домов и катапультировались в последний момент, когда увидели, что траектория его падения безопасна для населения. По информации Минобороны, в самолете находились командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - пилот звена учебно-боевой эскадрильи.

Андрей Ничипорчик пошел служить в авиацию по стопам своего отца, который стоял у основания пилотажной группы "Белая Русь". У него осталось трое детей .

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