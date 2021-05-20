﻿ Появились данные с бортовых самописцев самолета, который упал в Барановичах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Появились данные с бортовых самописцев самолета, который упал в Барановичах

20.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая ― Sputnik. Получена информация о крушении самолета в Барановичах после вскрытия "черных ящиков", сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Совещание во Дворце Независимости в четверг началось с минуты молчания по погибшим летчикам.

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович с самого утра проинформировал Лукашенко о ходе расследования крушения самолета в Барановичах. "Имеются данные, полученные после вскрытия черных ящиков", – говорится в сообщении канала.

Трагедия в Барановичах

Самолет Як-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж в составе командира звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко – пилота звена учебно-боевой эскадрильи, выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность. Летчики пытались отвести машину от жилых домов, после чего катапультировались, но, к сожалению, погибли.

Соболезнования семьям погибших летчиков выразил Александр Лукашенко. В Барановичах отменили городской праздник. По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал максимально информировать людей о ходе расследования трагедии в Барановичах.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Панихида по погибшим летчикам пройдет в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by