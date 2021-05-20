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Появились данные с бортовых самописцев самолета, который упал в Барановичах
20.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая ― Sputnik. Получена информация о крушении самолета в Барановичах после вскрытия "черных ящиков", сообщил Telegram-канал "Пул Первого".
Совещание во Дворце Независимости в четверг началось с минуты молчания по погибшим летчикам.
Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович с самого утра проинформировал Лукашенко о ходе расследования крушения самолета в Барановичах. "Имеются данные, полученные после вскрытия черных ящиков", – говорится в сообщении канала.
Трагедия в Барановичах
Самолет Як-130 Лидской штурмовой базы
Соболезнования семьям погибших летчиков
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал максимально информировать людей о ходе расследования трагедии в Барановичах.
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