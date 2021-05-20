Появились данные с бортовых самописцев самолета, который упал в Барановичах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая ― Sputnik. Получена информация о крушении самолета в Барановичах после вскрытия "черных ящиков", сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Совещание во Дворце Независимости в четверг началось с минуты молчания по погибшим летчикам.

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович с самого утра проинформировал Лукашенко о ходе расследования крушения самолета в Барановичах. "Имеются данные, полученные после вскрытия черных ящиков", – говорится в сообщении канала.

Трагедия в Барановичах

Самолет Як-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж в составе командира звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко – пилота звена учебно-боевой эскадрильи, выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность. Летчики пытались отвести машину от жилых домов, после чего катапультировались, но, к сожалению, погибли.

Соболезнования семьям погибших летчиков выразил Александр Лукашенко. В Барановичах отменили городской праздник. По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело .

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