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Панихида по погибшим летчикам пройдет в Барановичах
20.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая ― Sputnik. Панихида по погибшим летчикам в Барановичах состоится в четверг в 13:00, сообщил Telegram-канал Барановичского горисполкома.
"В храме Жен-Мироносиц (б-р Хейнола, 5) сегодня в 13:00 пройдет панихида по летчикам, погибшим при крушении в Барановичах военного самолета Лидской штурмовой авиабазы", - говорится в сообщении.
© Sputnik / Виктор Толочко
Храм святых Жен-Мироносиц в Барановичах
Почтить память погибших летчиков смогут все желающие.
В среду в храме Жен-Мироносиц возник стихийный мемориал, жители Барановичей
Что произошло?
Самолет Як-130 Лидской штурмовой базы
Летчики пытались отвести машину от жилых домов, после чего катапультировались, но
Соболезнования семьям погибших летчиков
В Барановичах
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Крушение военного самолета произошло накануне - летчики сумели направить ЯК-130 на участок без жилой застройки, но погибли сами.
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