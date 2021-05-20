Панихида по погибшим летчикам пройдет в Барановичах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая ― Sputnik. Панихида по погибшим летчикам в Барановичах состоится в четверг в 13:00, сообщил Telegram-канал Барановичского горисполкома.

"В храме Жен-Мироносиц (б-р Хейнола, 5) сегодня в 13:00 пройдет панихида по летчикам, погибшим при крушении в Барановичах военного самолета Лидской штурмовой авиабазы", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Виктор Толочко Храм святых Жен-Мироносиц в Барановичах

Почтить память погибших летчиков смогут все желающие.

В среду в храме Жен-Мироносиц возник стихийный мемориал, жители Барановичей несли цветы в память о погибших пилотах.

Что произошло?

Самолет Як-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж в составе командира звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко - пилота звена учебно-боевой эскадрильи, выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность.

Летчики пытались отвести машину от жилых домов, после чего катапультировались, но выжить им не удалось .

Соболезнования семьям погибших летчиков выразил Александр Лукашенко. Как пояснила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, министру обороны поручено лично передать слова поддержки от президента и оказать всю необходимую помощь.

В Барановичах отменили городской праздник . По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело.

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