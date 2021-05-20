Дело о геноциде: Беларусь начала подавать запросы в международные структуры

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая - Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси намерена передать материла о геноциде белорусов в Международную ассоциацию исследователей геноцида(IAGS), сообщили в главном надзорном ведомстве.

IAGS - это авторитетная международная междисциплинарная беспартийная организация, занимающаяся изучением и предотвращением геноцида. Ориентиром для целей организации служит Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.

Уголовное дело по факту геноцида белорусского населения во время ВОВ было возбуждено в апреле 2021 года генеральным прокурором Андреем Шведом.

"Принимая во внимание значимость ассоциации как глобальной беспристрастной организации в вопросах исследования и признания геноцида Генпрокуратура по результатам расследования уголовного дела планирует представить этой организации материалы о фактах геноцида жителей Беларуси", - сообщили Sputnik в генеральной прокуратуре.

Там пояснили, что в настоящее время, когда идет расследование дела по факту геноцида мирных жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, Генпрокуратура обратилась с письменным запросом в IAGS в целях соблюдения процедурных правил, касающихся в том числе требований к оформлению документов и их содержанию.

Генпрокуратура сообщила IAGS о том, что на территории Беларуси немецко-фашистские оккупационные власти и их пособники в 1941-1945 годы провели более 140 крупных карательных операций, в ходе которых уничтожили несколько тысяч деревень, в подавляющем большинстве с мирными гражданами.

Кроме этого предоставлена информация о том, что из страны на принудительные работы депортировали около 400 тысяч человек, десятки тысяч из которых погибли, не выдержав жестоких условий эксплуатации.

Генпрокуратура последовательно реализует мероприятия по обеспечению неотвратимости ответственности за преступление геноцида на белорусской земле, развитию современного исторического знания для недопущения грубейших нарушений прав человека, отметили в главном надзорном ведомстве.

Уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ и послевоенный период возбуждено в Беларуси впервые. В рамках дела уже начаты раскопки на местах массовой гибели людей в ярде регионов страны. Прокуроры для расследования уголовного дела изучают архивные данные, проводят раскопки мест массовых захоронений, опрашивают свидетелей нацистских преступлений. Генпрокуратура намерена представить материалы уголовного дела в международный трибунал.

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