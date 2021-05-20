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Эксперт: в Беларуси могут ввести ограничение на полеты ЯК-130
20.05.2021 14:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая - Sputnik. Авиакатастрофы по причине отказа всех систем управления самолета, как это
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"Это очень редкая причина, обычно отказывают одна, две системы, самолет уведут, посадят на ручном управлении, пилоты катапультируются. Такие случаи бывают. И в гражданской авиации, и в военной, но когда отказывают все системы управления – это очень редкий случай", – сказал эксперт.
Про системы управления
Он пояснил, что в каждом самолете есть несколько систем управления, из которых самая главная – электронная. "Если она выходит из строя, можно воспользоваться другой, третей, например гидравлической системой, но в данном случае отказали все системы. Поэтому следователям, экспертам, военным предстоит очень непростая работа по установлению того, что произошло с самолетом", – отметил эксперт.
Вместе с тем он застроил внимание на следующем моменте: "Следует понимать, что самолеты – это сложная техника, всякое случается, никогда нельзя требовать стопроцентной гарантии. Может произойти все что угодно. Поэтому делать выводы преждевременно, тем более в ситуации, когда гибнут опытные пилот".
Про запрет за полеты
Он также не исключил, что в Беларуси могут временно запретить полеты ЯК-130.
"По существующей практике до выяснения причин падения самолета, как правило, вводится ограничение или запрет на полеты самолетов этой модели", – сказал военный эксперт.
"Это принято во всем цивилизованном мире, в том числе и в гражданской авиации, пока не разберутся, из-за чего произошел, к примеру, отказ двигателя самолета той или иной модели", – пояснил собеседник агентства.
Как правило, в таких случаях решение о приостановке полетов принимает либо глава оборонного ведомства, либо командующий военно-воздушными силами армии.
Про следствие
Отвечая на вопрос о том, как долго будет длиться следствие по делу, эксперт сказал: "Уверен, что не меньше трех месяцев. Будет назначена техническая экспертиза по выяснению причин отказа. Нужно детально во всем разобраться. А вдруг человеческий фактор – кто-то отвертку забыл в турбине".
Собеседник агентства также отметил, что пока озвучена предварительная причина: "Я думаю, что будут более детально расшифровывать данные самописцев".
Что случилось
Учебно-боевой самолет Як-130 потерпел крушение в 19 мая около 12:30 в Барановичах, недалеко от 61-й истребительной авиабазы. Оба пилота погибли. Экипаж в составе командира звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко – пилота звена учебно-боевой эскадрильи, выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность. Летчики пытались отвести машину от жилых домов.
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Расследование крушения самолета в Барановичах, по мнению эксперта, может занять не один месяц.
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