Собаки до смерти искусали пенсионера в Берестовицком районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту гибели в Берестовицком районе пожилого мужчины, которого искусали собаки, сообщили в четверг в пресс-службе СК.

Инцидент произошел накануне вечером, в среду 19 мая: в больницу был доставлен сельчанин с многочисленными ранами шеи, головы, туловища и рук и ног. Позже пенсионер скончался в больнице.

Следственно-оперативная группа установила, что обнаружила пострадавшего его супруга – мужчина лежал в доме на полу.

"Женщина рассказала, что их дочь занимается разведением собак, которые имеют свободный доступ в помещение", – сказали в СК.

Она также сообщила следователям, что ее муж, когда употреблял спиртное, начинал вести себя агрессивно по отношению к животным.

В СК уточнили, что по факту начата проверка, уже опрошены соседи и родственники погибшего, назначено проведение экспертиз.