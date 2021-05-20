Собаки до смерти искусали пенсионера в Берестовицком районе

|
Собаки до смерти искусали пенсионера в Берестовицком районе
20.05.2021 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая – Sputnik. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту гибели в Берестовицком районе пожилого мужчины, которого искусали собаки, сообщили в четверг в пресс-службе СК.
©
Овчарка покусала доктора в Гомеле: судебная тяжба длилась почти год
Инцидент произошел накануне вечером, в среду 19 мая: в больницу был доставлен сельчанин с многочисленными ранами шеи, головы, туловища и рук и ног. Позже пенсионер скончался в больнице.
Следственно-оперативная группа установила, что обнаружила пострадавшего его супруга – мужчина лежал в доме на полу.
"Женщина рассказала, что их дочь занимается разведением собак, которые имеют свободный доступ в помещение", – сказали в СК.
Она также сообщила следователям, что ее муж, когда употреблял спиртное, начинал вести себя агрессивно по отношению к животным.
В СК уточнили, что по факту начата проверка, уже опрошены соседи и родственники погибшего, назначено проведение экспертиз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На мужчину напали собаки, которых разводила на участке его дочь; по факту следователи проводят проверку.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)