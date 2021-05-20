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Собаки до смерти искусали пенсионера в Берестовицком районе

20.05.2021 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту гибели в Берестовицком районе пожилого мужчины, которого искусали собаки, сообщили в четверг в пресс-службе СК.

© CC0 / Pixabay / Capri23auto
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Инцидент произошел накануне вечером, в среду 19 мая: в больницу был доставлен сельчанин с многочисленными ранами шеи, головы, туловища и рук и ног. Позже пенсионер скончался в больнице.

Следственно-оперативная группа установила, что обнаружила пострадавшего его супруга – мужчина лежал в доме на полу.

"Женщина рассказала, что их дочь занимается разведением собак, которые имеют свободный доступ в помещение", – сказали в СК.

Она также сообщила следователям, что ее муж, когда употреблял спиртное, начинал вести себя агрессивно по отношению к животным.

В СК уточнили, что по факту начата проверка, уже опрошены соседи и родственники погибшего, назначено проведение экспертиз.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На мужчину напали собаки, которых разводила на участке его дочь; по факту следователи проводят проверку.
 
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