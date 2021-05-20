Суд в Минске признал экстремистскими сразу несколько ресурсов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая - Sputnik. Решением суда Центрального района Минска телегам-каналы "НАШ ДОМ", "Игорь Макар.Официальный канал" и "НАШ ДОМ ТВ", а также youtube-каналы "НАШ ДОМ ТВ" и "Игорь Макар" признаны экстремистскими, сообщило МВД Беларуси.

Основанием для судебного решения по данным ресурсам стали материалы ГУБОПиК МВД. Таким образом, теперь экстремистскими признаны более 30 Telegram-каналов и более 20 Telegram-чатов.

"В своих видеороликах и постах авторы (администраторы) призывали к участию в несанкционированных митингах, массовых беспорядках, в том числе по мотивам политической и идеологической вражды, а также к захвату власти неконституционным путем и разжиганию социальной вражды между гражданами Беларуси и представителями госорганов", – сообщили Sputnik в среду в МВД.

Кроме этого, в данных информационных продуктах усмотрены призывы к действиям по дестабилизации работы ЦИК, воспрепятствованию законной деятельности госорганов, а также оскорбительные комментарии.

После того, как было вынесено решение суда за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.