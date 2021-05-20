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Суд в Минске признал экстремистскими сразу несколько ресурсов
20.05.2021 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая - Sputnik. Решением суда Центрального района Минска телегам-каналы "НАШ ДОМ", "Игорь Макар.Официальный канал" и "НАШ ДОМ ТВ", а также youtube-каналы "НАШ ДОМ ТВ" и "Игорь Макар" признаны экстремистскими, сообщило МВД Беларуси.
Основанием для судебного решения по данным ресурсам стали материалы ГУБОПиК МВД. Таким образом, теперь экстремистскими признаны более 30 Telegram-каналов и более 20 Telegram-чатов.
"В своих видеороликах и постах авторы (администраторы) призывали к участию в несанкционированных митингах, массовых беспорядках, в том числе по мотивам политической и идеологической вражды, а также к захвату власти неконституционным путем и разжиганию социальной вражды между гражданами Беларуси и представителями госорганов", – сообщили Sputnik в среду в МВД.
Кроме этого, в данных информационных продуктах усмотрены призывы к действиям по дестабилизации работы ЦИК, воспрепятствованию законной деятельности госорганов, а также оскорбительные комментарии.
После того, как было вынесено решение суда за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.
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В Беларуси экстремистскими уже признаны более 30 Telegram-каналов и более 20 Telegram-чатов.
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