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Партию героина, которую хотели контрабандой переправить в ЕС, изъяли в РФ
20.05.2021 17:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мая - Sputnik. Российские силовики вместе с коллегами из Киргизии изъяли более 810 килограммов героина: крупную партию контрабандисты хотели переправить через ЕАЭС в Евросоюз, сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.
"Пресечена деятельность международной преступной группы, участники которой намеревались осуществлять контрабанду героина партиями по 200 килограммов в Нидерланды. Вскрытие логистической схемы позволило не допустить уже первые четыре поставки. Из незаконного оборота изъято более 810 килограммов героина", – говорится в сообщении.
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По приблизительным подсчетам, наркотиков хватило бы на 11 миллионов разовых доз.
Незаконный товар переправляли из Афганистана, Ирана и Пакистана в Западную Европу. Среди заказчиков преступного синдиката были граждане ЕС. Чтобы привлечь их к уголовной ответственности, российские силовики предложили европейским коллегам провести совместные операции. Но партнеры затянули принятие решения.
"Таким образом, угроза поставок героина европейским потребителям остается достаточно высокой", – отметили в ФТС.
Напомним, в феврале в порту Гамбурга была изъята
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По предварительным подсчетам, изъятых наркотиков хватило бы на 11 миллионов разовых доз наркотика.
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