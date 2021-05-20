Партию героина, которую хотели контрабандой переправить в ЕС, изъяли в РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая - Sputnik. Российские силовики вместе с коллегами из Киргизии изъяли более 810 килограммов героина: крупную партию контрабандисты хотели переправить через ЕАЭС в Евросоюз, сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

"Пресечена деятельность международной преступной группы, участники которой намеревались осуществлять контрабанду героина партиями по 200 килограммов в Нидерланды. Вскрытие логистической схемы позволило не допустить уже первые четыре поставки. Из незаконного оборота изъято более 810 килограммов героина", – говорится в сообщении.

По приблизительным подсчетам, наркотиков хватило бы на 11 миллионов разовых доз.

Незаконный товар переправляли из Афганистана, Ирана и Пакистана в Западную Европу. Среди заказчиков преступного синдиката были граждане ЕС. Чтобы привлечь их к уголовной ответственности, российские силовики предложили европейским коллегам провести совместные операции. Но партнеры затянули принятие решения.

"Таким образом, угроза поставок героина европейским потребителям остается достаточно высокой", – отметили в ФТС.

Напомним, в феврале в порту Гамбурга была изъята самая крупная партия кокаина в истории Евросоюза – 16 тонн. Наркотики обнаружили во время стандартной таможенной проверки в трех контейнерах из Парагвая. Предыдущую рекордную партию кокаина обнаружили в порту бельгийского Антверпена. Тогда в пяти контейнерах были спрятаны 11,5 тонн наркотика.

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