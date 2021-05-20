Умер один из самых богатых людей Китая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Один из самых богатых людей Китая Цзо Хуэй внезапно умер от обострения хронического заболевания, сообщает Bloomberg.

Хуэй входил в топ-15 самых состоятельных китайцев, он был основателем и владельцем компании недвижимости KE Holdings.

Состояние бизнесмена оценивалось финансовыми компаниями в 14,8 миллиарда долларов, его корпорация в прошлом году провела удачное IPO в Нью-Йорке.

Цзо Хуэйю было 50 лет. В сообщении на сайте KE Holdings говорится, что миллиардер скончался от "неожиданного обострения болезни".

Хуэй родился в центральном Китае в провинции Шэньси, в 1992 году окончил химико-технологический университет в столице страны. Первые деньги он заработал на страховом бизнесе. В 2001 году Хуэй основал компанию по продаже и покупке недвижимости, в 2018 году учредил KE Holdings и платформу для сделок и услуг в сфере жилья Beike, которой и сегодня активно пользуются крупнейшие китайские агентства.

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