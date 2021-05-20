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Минтранс назвал причину обрушения моста под Борисовом

21.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси создало комиссию для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия с мостом в Борисовском районе, заявил в эфире ОНТ начальник главка Минтранса Александр Головнев.

© Photo : Пресс-служба МЧС Беларуси
Обрушение автомобильного моста под Борисовом: когда построят объездной

По его словам, уже определена и предварительная причина обрушения конструкции – оно произошло, когда по мосту проехал большегрузный автомобиль, для движения которого мост не предназначен.

Представитель Минтранса заявил, что в настоящее время движение в районе организовано по объездной дороге – это около восьми километров.

"Наша задача сейчас – это в максимально короткие сроки восстановить движение", – сказал Головнев.

Он отметил, что ситуация с мостом находится на личном контроле вице-премьера Анатолия Сивака и министра транспорта Алексея Авраменко.

В четверг 20 мая было принято решение, что в течение одного-двух дней будет устроен пешеходный мост, чтобы обеспечить движение пешеходов из ближайших деревень. Кроме того, будет построен временный мост.

"Работы должны завершиться в июне. Для удобства водителей и местных жителей сроки максимально сократили – до двух недель", – сказал представитель Минтранса.

Что произошло

Мост через реку Рова на автодороге Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск рухнул днем в среду 19 мая. Как сообщили в МЧС, в результате ЧП никто из граждан не пострадал. Сразу после инцидента был создан оперштаб, в него вошли представители Минтранса, Минского облисполкома, Минскавтодор-Центра, Транспортной инспекции, а также различных организаций дорожной отрасли.

Произошедшим занялся Следственный комитет. Сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину и опросили очевидцев.

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Теги: Минск
 
 
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В настоящее время движение в Борисовском районе организовано по объездной дороге, "крюк" составляет около восьми километров.
 
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