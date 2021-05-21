Умер народный художник СССР Таир Салахов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Народный художник СССР, один из основоположников сурового стиля Таир Салахов умер от воспаления легких, ему было 92 года, об этом сообщила дочь художника Айдан.

Салахов умер в клинике Германии, его тело будет доставлено в Азербайджан.

Похоронят народного художника СССР Салахова в Баку на первой Аллее почетного захоронения. Как сообщила РИА Новости сестра народного художника Зарифа Салахова, указание по этому поводу уже дал президент страны Ильхам Алиев.

© Sputnik / Евгений Биятов Показ выставки "Таир Салахов. Солнце в зените"

Родился Таир Салахов 29 ноября 1928 года в Баку. В 1950 году окончил Азербайджанское художественное училище имени Азима Азимзаде, в 1957 году - Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова Академии художеств СССР, по специальности "художник-живописец". Звание народного художника СССР получил в 1973 году. Награжден различными орденами и медалями, Герой Социалистического Труда (1989-й год). Таир Салахов является одним из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи XX века.

© Sputnik / РИА Новости Репродукция картины Таира Теймура оглы Салахова "Ремонтники"

Произведения Салахова выставлены во многих музеях, среди наиболее крупных - Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Государственный музей Востока, Русский музей, Национальный музей искусств Азербайджана.

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