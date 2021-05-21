Тело ребенка нашли в минской квартире, СК проводит проверку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая - Sputnik. Подросток погиб в столице, его тело обнаружили родители, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия произошла вечером 20 мая. Мальчик был в квартире один. Его родители вернулись домой около 22:30 и обнаружили сына без признаков жизни.

"Левая рука ребенка находилась на радиаторе отопления, а лева нога соприкасалась с электрическим духовым шкафом", - рассказали в СК.

Родители провели необходимые мероприятия по реанимации, а также вызвали скорую помощь. Тем не менее, спасти подростка не удалось.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Зафиксирована следовая картина, опрошены родители и соседи. Также назначен ряд исследований экспертов, которые должны помочь установить обстоятельства случившегося.

В качестве предварительной версии рассматривается электротравма, вызванная неисправностью или неправильным подключением духового шкафа.

В СК отметили, что семья погибшего не находится в социально опасном положении.

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