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Тело ребенка нашли в минской квартире, СК проводит проверку
21.05.2021 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая - Sputnik. Подросток погиб в столице, его тело обнаружили родители, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Трагедия произошла вечером 20 мая. Мальчик был в квартире один. Его родители вернулись домой около 22:30 и обнаружили сына без признаков жизни.
"Левая рука ребенка находилась на радиаторе отопления, а лева нога соприкасалась с электрическим духовым шкафом", - рассказали в СК.
Родители провели необходимые мероприятия по реанимации, а также вызвали скорую помощь. Тем не менее, спасти подростка не удалось.
Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Зафиксирована следовая картина, опрошены родители и соседи. Также назначен ряд исследований экспертов, которые должны помочь установить обстоятельства случившегося.
В качестве предварительной версии рассматривается электротравма, вызванная неисправностью или неправильным подключением духового шкафа.
В СК отметили, что семья погибшего не находится в социально опасном положении.
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Подростка без признаков жизни обнаружили вечером родители, проведенные реанимационные мероприятия не помогли.
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