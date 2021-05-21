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Минск направил в Интерпол запрос на экстрадицию фигурантов протестных дел

21.05.2021 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая - Sputnik. Белорусские компетентные органы направили  в Интерпол запросы на экстракцию фигурантов так называемых протестных уголовных дел, сообщил главы МВД Иван Кубраков, отвечая на вопрос Sputnik.

"По всем практически уголовным делам, которые возбуждены (после августа 2020 года - Sputnik), в том числе и по массовым беспорядкам, запросы уже направлены, работа по розыску подозреваемых ведется постоянно, в том числе если они находятся не на территории Республики Беларусь ", - заявил  журналистам глава МВД Иван Кубраков.

По его словам, работа по розыску подозреваемых ведется постоянно.

"Мы делаем, все чтобы эти люди были привлечены к установленной законом ответственности", - сказал он.

Отвечая на вопрос, направлены ли запросы в Интерпол на экстрадицию, к примеру Степана Путило, а также других фигурантов уголовных дел, возбужденных в связи с событиями в 2020 года, он сказал: "я понимаю, что эти фамилии звучат все чаще и чаще, но для меня как для министра это одни из подозреваемых по уголовном делам. Поэтому я думаю, что направлены".

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола пакет документов, необходимых для объявления в международный розыск экс-директора Купаловского театра Павла Латушко. Кроме того, белорусские правоохранительные органы могут направить в организацию запрос о розыске известной белорусской спортсменки Александры Герасимени и спортивного функционера Александра Опейкина.

 

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы МВД Беалурси, правоохранительные органы делают все, чтобы данные лица были привлечены к ответственности.
 
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