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Мужчина из охотничьего ружья застрелил соседа в Слонимском районе

21.05.2021 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая - Sputnik. Мужчина застрелил своего соседа из охотничьего ружья в деревне Чемеры Слонимского района, об этом случае рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Сообщение об инциденте поступило утром 20 мая. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила, что смерть имеет криминальный характер.

Как было установлено, вечером в среду, 19 мая, 41-летний местный житель пришел домой к знакомому. Между мужчинами возник конфликт, после чего 66-летний хозяин дома взял охотничье ружье и выстрелил гостю в голову. От полученной травмы тот скончался на месте.

Стрелявший задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса РБ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами.

Ранее мужчину застрелили на охоте в Барановичском районе. Инцидент произошел "непреднамеренно и по небрежности" 52-летнего охотника. в результате его 68-летний знакомый от огнестрельного ранения погиб на месте. Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК РБ.

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Теги: Минск
 
 
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Подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
 
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