Мужчина из охотничьего ружья застрелил соседа в Слонимском районе

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Мужчина из охотничьего ружья застрелил соседа в Слонимском районе
21.05.2021 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая - Sputnik. Мужчина застрелил своего соседа из охотничьего ружья в деревне Чемеры Слонимского района, об этом случае рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Сообщение об инциденте поступило утром 20 мая. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила, что смерть имеет криминальный характер.
Как было установлено, вечером в среду, 19 мая, 41-летний местный житель пришел домой к знакомому. Между мужчинами возник конфликт, после чего 66-летний хозяин дома взял охотничье ружье и выстрелил гостю в голову. От полученной травмы тот скончался на месте.
Стрелявший задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса РБ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами.
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Подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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