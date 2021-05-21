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Генпрокуратура подключилась к расследованию крушения самолета в Барановичах
21.05.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая – Sputnik. Генеральная прокуратура рассказала о принимаемых ведомством мерах в связи с гибелью летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, ставших жертвами крушения военного самолета.
Военный самолет Як-130 Лидской штурмовой базы потерпел
"В целях выяснения обстоятельств произошедшего и организации взаимодействия между подразделениями правоохранительных и иных госорганов на место происшествия выезжала группа прокурорских работников во главе с прокурором Брестской области Виктором Климовым", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там также добавили, что исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Гродненской области Антон Пучковский посетил 116 штурмовую авиационную базу в Лиде.
Напомним, группа следователей Следственного Комитета Беларуси
По факту авиакатастрофы СК возбудил уголовное дело по статье 465 ч. 2 - "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.
Генпрокуратура осуществляет надзор за предварительным расследованием.
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По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
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