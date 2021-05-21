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Генпрокуратура подключилась к расследованию крушения самолета в Барановичах

21.05.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Генеральная прокуратура рассказала о принимаемых ведомством мерах в связи с гибелью летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, ставших жертвами крушения военного самолета.

Военный самолет Як-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение 19 мая в Барановичах, на борту находились два человека - командир звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрей Ничипорчик и пилот звена учебно-боевой эскадрильи лейтенант Никита Куконенко. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого выявил техническую неисправность.

"В целях выяснения обстоятельств произошедшего и организации взаимодействия между подразделениями правоохранительных и иных госорганов на место происшествия выезжала группа прокурорских работников во главе с прокурором Брестской области Виктором Климовым", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там также добавили, что исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Гродненской области Антон Пучковский посетил 116 штурмовую авиационную базу в Лиде.

Напомним, группа следователей Следственного Комитета Беларуси прибыла в Барановичи в день крушения, была задействована передвижная криминалистическая лаборатория.

По факту авиакатастрофы СК возбудил уголовное дело по статье 465 ч. 2 - "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Генпрокуратура осуществляет надзор за предварительным расследованием.

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Теги: Минск
 
 
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По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
 
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