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Сильное землетрясение произошло на северо-западе Китая
22.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая – Sputnik. Землетрясение, магнитуда которого составила 7,4, произошло на северо-западе Китая, сообщил сейсмологический центр КНР.
Подземный толчок зафиксировали в 02:04 по местному времени (21:04 по минскому – Sputnik) возле уезда Мадо, расположенного в Голог-Тибетском автономном округе.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине приблизительно 17 километров.
К настоящему времени какой-либо информации о пострадавших или разрушениях от китайских властей не поступало.
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К настоящему времени какой-либо информации о пострадавших или разрушениях от китайских властей не поступало.
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