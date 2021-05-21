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Сильное землетрясение произошло на северо-западе Китая

22.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Землетрясение, магнитуда которого составила 7,4,  произошло на северо-западе Китая, сообщил сейсмологический центр КНР.

Подземный толчок зафиксировали в 02:04 по местному времени (21:04 по минскому – Sputnik) возле уезда Мадо, расположенного в Голог-Тибетском автономном округе.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине приблизительно 17 километров.

К настоящему времени какой-либо информации о пострадавших или разрушениях от китайских властей не поступало.

 
Теги: Минск
 
 
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К настоящему времени какой-либо информации о пострадавших или разрушениях от китайских властей не поступало.
 
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