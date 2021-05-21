Отец Андрея Ничипорчика назвал поступок сына правильным

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Сегодня в Лиде прошло прощание с майором Андреем Ничипорчиком и лейтенантом Никитой Куконенко, которые ценой собственной жизни отвели падающий самолет от жилых домов в Барановичах.

Авиационная катастрофа произошла 19 мая во время полета учебно-боевого самолета Як-130. Военные летчики сумели отвести неуправляемую боевую машину от жилых домов.

Траурная церемония прощания с белорусскими военными летчиками прошла в Лиде на территории 116-й штурмовой авиабазы со всеми почестями. Проститься с пилотами пришли не только родственники и сослуживцы, но и руководство министерства обороны.

"Он выполнил свою работу, это только так. Это мое мнение, убеждение. Считаю, хотя так говорить, наверное, трудно, что это решение его было правильным", - сказал в эфире СТВ Владимир Ничипорчик.

Отец погибшего майора добавил, едва сдерживая эмоции, что "потеря родственника, потеря сына, которого безмерно любил, – это потеря".

Соболезнования родственникам погибших пилотов выразил министр обороны Виктор Хренин. Лейтенанта Никиту Куконенко похоронили сегодня на кладбище в родном Полоцке.

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