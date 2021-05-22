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Выросло число погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом
22.05.2021 09:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая – Sputnik. Число погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом выросло до 11, сообщает
В пятницу, 21 мая, при ремонте очистных сооружений погибли десять человек, отравившись газом - по предварительным данным, произошел выброс метана. Еще восемь рабочих были доставлены в больницу, пятеро из них были в тяжелом состоянии.
"Скончался один человек, который находился в реанимации", - сообщили в мэрии Таганрога.
По словам собеседника агентства, в больнице остается семь человек, четверо из них в реанимации - один в тяжелом состоянии.
По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
В Ростовской области 22 мая объявлен днем траура.
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Семь человек, пострадавших в результате инцидента, находятся в больнице, четверо из них в реанимации.
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