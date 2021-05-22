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В МВД прокомментировали смерть начальника ИВС Полоцкого РОВД
22.05.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая – Sputnik. Информация о смерти начальника ИВС Полоцкого РОВД на рабочем месте не соответствует действительности, сообщила корреспонденту Sputnik официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти начальника изолятора Полоцкого РОВД.
"Обстоятельства смерти устанавливают следователи. Но информация о том, что он умер на рабочем месте, распространяемая в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности", - сказала Чемоданова.
Других подробностей официальный представитель МВД не привела.
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Тело начальника изолятора, по информации СМИ, было обнаружено накануне; обстоятельства трагедии устанавливает СК.
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