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В МВД прокомментировали смерть начальника ИВС Полоцкого РОВД

22.05.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Информация о смерти начальника ИВС Полоцкого РОВД на рабочем месте не соответствует действительности, сообщила корреспонденту Sputnik официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти начальника изолятора Полоцкого РОВД.

"Обстоятельства смерти устанавливают следователи. Но информация о том, что он умер на рабочем месте, распространяемая в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности", - сказала Чемоданова.

Других подробностей официальный представитель МВД не привела. 

 
Теги: Минск
 
 
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Тело начальника изолятора, по информации СМИ, было обнаружено накануне; обстоятельства трагедии устанавливает СК.
 
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