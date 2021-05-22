В МВД прокомментировали смерть начальника ИВС Полоцкого РОВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Информация о смерти начальника ИВС Полоцкого РОВД на рабочем месте не соответствует действительности, сообщила корреспонденту Sputnik официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти начальника изолятора Полоцкого РОВД.

"Обстоятельства смерти устанавливают следователи. Но информация о том, что он умер на рабочем месте, распространяемая в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности", - сказала Чемоданова.

Других подробностей официальный представитель МВД не привела.