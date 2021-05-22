После столкновения с лосем в Могилеве погиб мотоциклист

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая – Sputnik. В Могилеве при столкновении с лосем погиб мотоциклист, сообщает МВД Беларуси в официальном Telegram-канале.

Трагедия произошла на Минском шоссе в час ночи. 26-летний водитель мотоцикла Kawasaki не смог уклониться от столкновения с внезапно выскочившим на проезжую часть лосем. Байкер погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Это не первый случай столкновения водителей с дикими животными этой весной. Так, 21 мая на Славгородском шоссе был насмерть сбит лось. В начале мая в Могилеве неизвестные насмерть сбили косулю. Пока милиция ехала к месту происшествия, двое могилевчан попытались похитить тушу животного. Они загрузили косулю в багажник и уехали, однако очевидцы сообщили об этом милиционерам. Любители дармового мяса задержаны, возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в конце января электричка Брест - Минск столкнулась со стадом лосей возле железнодорожной станции "Бронная Гора" в Березовском районе Брестской области.

Машинист использовал экстренное торможение, но это не помогло предотвратить столкновение: одно животное погибло. Повреждения получил и электровоз, задержка в движении составила 50 минут.

Как сообщает МВД, с начала года в Беларуси произошло более 1000 дорожных происшествий, связанных с наездом на животных.

Как избежать ДТП с животными

Большинство столкновений с дикими животными происходит в темное время суток. Предугадать, как поведет себя лось, косуля, кабан или лиса, ослепленные светом фар, невозможно. Не исключено, что животные начнут метаться из стороны в сторону.

Госавтоинспекция не рекомендует пробовать проскочить перед бегущим зверем - он развивает большую скорость и редко поворачивают назад. В таких случаях необходимо снижать скорость вплоть до остановки транспортного средства.

При появлении животного на дороге специалисты не рекомендует объезжать его. Объясняет это тем, что водители чаще всего поворачивают именно в ту сторону, куда бежит четвероногий пешеход. В итоге – столкновение. К тому же такой маневр зачастую совпадает с выездом на полосу встречного движения, где может произойти авария еще и с автомобилем. К тому же возможны выезд на тротуар или в кювет со всеми вытекающими последствиями.

Чтобы улучшить обзорность в темное время суток рекомендуется включать не только ближний или дальний свет, но и противотуманные фары. У них гораздо шире угол освещения, соответственно будет лучше видно не только проезжую часть, но и обочину. Не стоит забывать также о чистоте лобового стекла и фар.

Что делать, если ДТП все-таки случилось

Если ДТП с диким животным все же произошло, водителю необходимо оставаться на месте происшествия, выставить знак аварийной остановки, а также сообщить о случившемся в ГАИ.

Чаще всего по таким административным делам не усматривается нарушений со стороны человека за рулем по причине непредвиденных, непредсказуемых действий диких животных на дороге.

А вот если водитель уедет с места ДТП, то это может расцениваться как оставление места ДТП. А если он еще прихватит с собой тушу животного, то тут добавится еще статья. Она может быть как административная, так и уголовная, в зависимости от нанесенного ущерба.