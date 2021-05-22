В Лельчицком районе на пожаре погиб 6-летний мальчик

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Трагедия произошла в агрогородке Глушковичи. Спасателям сообщили, что загорелся дом и две хозпостройки. Когда пожарные расчеты прибыли к месту происшествия, то увидели, что строения горят уже открытым пламенем, сообщает МЧС.

Пожар был ликвидирован, однако в жилой комнате спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело ребенка.

Со слов соседей удалось выяснить, что хозяйка дома вышла на улицу повесить белье после стирки, в веранде работала стиральная машина, дома оставался шестилетний сын, старший (ему десять лет) гостил у бабушки.

28-летняя мать слишком поздно заметила, что в доме бушует пожар. Вытащить из огня сына она не успела. С ней, а также с другими родственникам сразу же начали работать специалисты психологической службы областного управления МЧС.

В результате пожара уничтожены обе хозяйственные постройки, кровля, потолочное перекрытие и имущество в доме, повреждены его стены. Причина пожара устанавливается.

Рассматриваются две основные версии причины пожара: детская шалость с огнем и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Проверкой обстоятельств происшествия занимаются лельчицкие следователи.