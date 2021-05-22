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СК выясняет, как в Полоцке умер милиционер

22.05.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая ― Sputnik. СК проводит проверку по факту гибели сотрудника милиции в Полоцке, сообщили Sputnik в областном управлении следственного комитета. 

Тело 36-летнего сотрудника милиции накануне обнаружили дома его родные после того, как он перестал выходить на связь.

Также известно, что в пятницу мужчина не появился на работе, предупредив коллег о проблемах со здоровьем. В дальнейшем его нашли уже без признаков жизни.

После обнаружения тела следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, назначила судебно-медицинскую экспертизу. Проводится опрос очевидцев, следователи устанавливают все обстоятельства смерти.

Ранее в МВД опровергли появившуюся в ряде Telegram-каналов информацию о смерти начальника ИВС Полоцкого РОВД на рабочем месте.

Эта информация не соответствует действительности, сообщила Sputnik официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

 
Теги: Минск
 
 
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Тело 36-летнего милиционера было обнаружено в пятницу у него дома, ранее он говорил коллегам о проблемах со здоровьем.
 
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