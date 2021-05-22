СК выясняет, как в Полоцке умер милиционер

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая ― Sputnik. СК проводит проверку по факту гибели сотрудника милиции в Полоцке, сообщили Sputnik в областном управлении следственного комитета.

Тело 36-летнего сотрудника милиции накануне обнаружили дома его родные после того, как он перестал выходить на связь.

Также известно, что в пятницу мужчина не появился на работе, предупредив коллег о проблемах со здоровьем. В дальнейшем его нашли уже без признаков жизни.

После обнаружения тела следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, назначила судебно-медицинскую экспертизу. Проводится опрос очевидцев, следователи устанавливают все обстоятельства смерти.

Ранее в МВД опровергли появившуюся в ряде Telegram-каналов информацию о смерти начальника ИВС Полоцкого РОВД на рабочем месте.

Эта информация не соответствует действительности, сообщила Sputnik официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.