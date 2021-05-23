Из-за плохой погоды на ультрамарафоне в Китае погиб 21 спортсмен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Из-за резкого ухудшения погоды во время ультрамарафона, проходившего в провинции Ганьсу погиб 21 человек.

Забег по пересеченной горной местности на 100 километров стартовал в субботу утром недалеко от города Байинь. Около 13:00 по местному времени на высокогорном участке между 20-м и 30-м километром марафона погода резко ухудшилась, начался град, ледяной дождь и сильный ветер.

В общей сложности в забеге участвовали 172 спортсмена, к утру воскресенья спасатели нашли последнего пропавшего без вести, количество погибших достигло 21 человека. По сообщениям СМИ, большая часть из них – лидеры Китая в этом виде спорта.

Переменчивая погода

Один из марафонцев рассказал журналистам, что утром в день соревнования погода была солнечная, однако, когда они сели автобус, чтобы приехать на место старта, погода ухудшилась, подул ветер.

"До начала старта мы пробежали два километра для разминки, такого никогда раньше не было, но больше всего беспокойство вызвало то, что, пробежав эти два километра, мы так и не согрелись", – сообщил он.

По его словам, во время пробега сначала пошел дождь, начался встречный ветер, он обнаружил, что перестал чувствовать "все пальцы рук, ощущение было, что замерз даже язык", он принял решение прервать дистанцию и спуститься вниз.

Организаторы остановили соревнование, на поиски спортсменов направили 1200 спасателей. По их словам, спортсмены были одеты очень легко, а температура воздуха в горной местности упала почти до нуля.

Расследование ЧП

Мэр города Байинь Чжан Сюйчэнь принес извинения и заявил, что уже создана рабочая группа, которая займется расследование причин происшествия.

Журналисты, проанализировав данные, обнаружили, что метеорологическое бюро провинции Ганьсу 21 мая сообщило, что 21-22 мая на территории провинции ожидается сильный ветер и резкое падение температуры, предупредив о возможности града и порывистого ветра. Источник в метеорологическом бюро уезда Цзиньтай, на территории которого проходил забег, рассказал местным СМИ, что организаторам марафона был направлен специальный отчет с прогнозом погоды в зоне проведения соревнования, в нем говорилось о возможной минимальной и максимальной температуре воздуха, порывах ветра, однако "детальной информации о транзите холодного фронта" не было.