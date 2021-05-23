В Конго извергается вулкан – жителей соседнего города эвакуируют

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая - Sputnik. Вулкан Ньирагонго недалеко от города Гома, который находится в провинции Северное Киву в Демократической республике Конго, который находится на приграничной территории с Руандой, начал извергаться в субботу, 22 мая, в 19:00 по метсному времени (21:00 по минскому).

По данным руандийской вещательной компании RBA, извержение было видно из руандийского города Рубаву, который находится недалеко от границы с ДРК. По данным агентства Франс Пресс, в городе Гома отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой. Очевидцы сообщали о запахе серы.

"Гражданская оборона эвакуирует население в безопасные районы", – заявил губернатор в эфире местного телеканала, отметив, что эвакуация уже началась.

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди заявил, что он прерывает свое пребывание в Европе и возвращается в страну, чтобы проконтролировать оказание помощи пострадавшим от извержения вулкана Ньирагонго.

Один из самых опасных вулканов мира

Газета Guardian пишет, что вулкан Ньирагонго считается "одним из самых активных и самых опасных вулканов в мире". По данным газеты, о жертвах пока не сообщалось. Однако вулканолог, чьи слова приводит газета, сообщил, что в вулкане открываются новые трещины, по которым лава течет в сторону города, хотя изначально она текла к границам с Руандой. Сообщается, что лава уже перекрыла магистраль, соединяющую город Гаму с городом Бени. "Некоторые ищут убежища на лодках на озере Киву, другие – пытаются скрыться на горе Гому, самой высокой точке в районе", - отмечает издание. "Отсутствие немедленных объявлений со стороны власти, противоречивая информация, гуляющая по соцсетям, лишь усиливает ощущение хаоса", - подытоживает газета.

Миссия ООН по поддержанию мира заявила, что "Гома, кажется, в безопасном положении". Посольство Великобритании вторит международной организации и считает, что "извержение не угрожает городу". При этом, представитель правительства Патрик Муяя призвал население избегать "всего, что говорится в соцсетях, перед лицом чрезвычайной ситуации". Газета New York Times cообщила, что сотрудники обсерватории вулкана Гома сначала думали, что извержение произошло на соседнем вулкане, который отделяют 12 километров. По данным вулканолога, которые приводит издание, по первоначальному направлению лавы можно было сказать, что она течет в сторону Руанды, а не Гома.

Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.