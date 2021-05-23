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Самолет компании Ryanair экстренно сел в аэропорту "Минск"

23.05.2021 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая - Sputnik. Самолет авиакомпании Ryanair приземлился в воскресенье в национальном аэропорту "Минск", следует из данных сайта flightaware.com.

Согласно данным сайта, самолет Boeing 737-800 вылетел из Афин в 10:29 воскресенья, но приземлился не в Вильнюсе. 

Как сообщили Sputnik в пресс-службе национального аэропорта "Минск", борт запросил посадку в аэропорту.

"Самолет приземлился у нас из-за сообщения о минировании борта, приземлился успешно. На данный момент там работают саперные группы, пассажиры отправлены на досмотр в аэропорт. Проводятся все необходимые мероприятия, которые запланированы в таких случаях", – рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что информация о минировании не подтвердилась, все хорошо. Тем не менее, все мероприятия будут продолжаться "до определенного момента, пока проверка не закончится полностью, так как на такие случаи есть определенный регламент", подчеркнули собеседники агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет вылетел в воскресенье из аэропорта Афин и направлялся в Вильнюс, однако совершил незапланированную посадку на территории Беларуси
 
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