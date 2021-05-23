Задержан оппозиционер Роман Протасевич: он был самолете авиакомпании Ryanair

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Белорусский оппозиционер Роман Протасевич задержан в национальном аэропорту "Минск", сообщил Telegram-канал ГУБОП.

В воскресенье в национальном аэропорту "Минск" экстренно приземлился борт авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании. Как оказалось, среди пассажиров был Роман Протасевич - бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, который сейчас задержан.

В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес в список причастных к терроризму основателя этого Telegram-канала Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича.

Им предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких действиях.

Кроме этого, они обвиняются в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Также им предъявлено обвинение в том, что они совершили умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

В отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" ( до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

Следственный комитет Беларуси заявлял о том, что направил в Польшу документы об экстрадиции администраторов Telegram-канала, признанного в РБ экстремистским.

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

Экстремистские Тelegram-каналы

Группа Telegram-каналов, ребрендинг которых провел Путило, 25 февраля текущего года была включена в обновленный список экстремистских материалов в Беларуси, перечень опубликовали на сайте министерства информации республики.

В МВД предупредили, что опубликование или размещение (в том числе перепост) информации из Telegram-канала будет наказываться штрафом до 100 базовых величин (2900 белорусских рублей - Sputnik) и конфискацией предмета правонарушения.