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В Италии с высоты почти 1,5 км упал фуникулер, есть погибшие
23.05.2021 16:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая - Sputnik. В Италии фуникулер сорвался с канатной дороги, при крушении погибли восемь человек, сообщают
По данным службы, работы на месте крушения почти завершены, начато опознание погибших.
"В кабине находились десять человек, подтверждаю, что восемь из них погибли", - сообщил представитель организации и добавил, что два ребенка находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в больницу в Турине.
Падение фуникулера произошло на канатной дороге, проложенной между Стрезой и горой Монтероне. На момент крушения кабина находилась на высоте почти полторы тысячи метров. Фуникулер сорвался вниз в 300 метрах от вершины горы.
Турин, куда госпитализировали пострадавших детей, находится в 140 км от коммуны Стреза – населенного пункта в регионе Пьемонт, на северо-западе Италии.
На сайте канатной дороги отмечается, что фуникулер вновь начал работать лишь месяц назад. До этого канатная дорога была закрыта из-за локдауна.
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Инцидент произошел на северо-западе страны. Кабина двигалась по канатной дороге, соединяющей коммуну Стреза и гору Монтероне.
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