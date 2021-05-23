В Италии с высоты почти 1,5 км упал фуникулер, есть погибшие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая - Sputnik. В Италии фуникулер сорвался с канатной дороги, при крушении погибли восемь человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на горноспасательную и спелеологическую службу северной области Пьемонт.

По данным службы, работы на месте крушения почти завершены, начато опознание погибших.

"В кабине находились десять человек, подтверждаю, что восемь из них погибли", - сообщил представитель организации и добавил, что два ребенка находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в больницу в Турине.

Падение фуникулера произошло на канатной дороге, проложенной между Стрезой и горой Монтероне. На момент крушения кабина находилась на высоте почти полторы тысячи метров. Фуникулер сорвался вниз в 300 метрах от вершины горы.

Турин, куда госпитализировали пострадавших детей, находится в 140 км от коммуны Стреза – населенного пункта в регионе Пьемонт, на северо-западе Италии.

На сайте канатной дороги отмечается, что фуникулер вновь начал работать лишь месяц назад. До этого канатная дорога была закрыта из-за локдауна.

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