"Несахарный разворот Протасевича": помощь Интерпола не потребовалась

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая - Sputnik. Ситуация с вынужденной посадкой в Национальном аэропорту Минск самолета Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, может быть частью спецоперации белорусских спецслужб, данное мнение высказал Sputnik эксперт в области уголовного права.

"Эта ситуация в определенной степени похожа на "сахарный разворот" самолета, на котором летели бывшие директора сахарных заводов", - отметил собеседник агентства.

По его словам, спецслужбы многих стран мира используют "легенду о минировании судна" для задержания особо опасных преступников.

"Если покопаться в специальной литературе, то можно найти информацию о подобных спецоперациях", - сказал эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что "ни в коем случае нельзя стопроцентно утверждать, что задержание Протасевича связано с сообщением о минировании самолета. это могла быть и случайность".

"Думаю, что к вечеру воскресенья, а может, в понедельник утром, компетентные органы сообщат, что было на самом деле", - отметил собеседник агентства.

"Обкатали" разворот?

Отмечая схожесть данной ситуации с "сахарным разворотом" в конце января 2020 года, эксперт не исключил, что "о Протасевиче, который будет за чем-то лететь в Вильнюс, могли сообщить белорусским спецслужбам не только информированные источники, как внутри страны, так и из Польши".

"Идет напряженная оперативная работа, идет расследование ряда уголовных дел, кто-то дает признательные показания. Спецслужбы анализируют информацию и принимают решения, иногда они бывают такими", - сказал собеседник агентства.

"В любом случае, результат есть, Интерполу уже не нужно искать Протасевича", - сказал эксперт.

При этом он добавил, что нельзя исключать и того, что с Протасевичем мог лететь и еще один человек, которого сняли с рейса.