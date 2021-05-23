Источник материала: Sputnik Беларусь

Роман Протасевич родился в Минске. Высшее образование получал на факультете журналистики БГУ, однако был отчислен. Работал в Беларуси журналистом в различных оппозиционных изданиях.

Позже вместе со Степаном Путило Протасевич создал канал "NEXTA": сначала на YouTube, позже - в Telegram. Наибольшую популярность он приобрел после выборов президента Беларуси в августе 2020-го.

Роман Протасевич покинул пост главного редактора Telegram-канала осенью прошлого года.

"Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным", - написал он в Twitter.

Позже Протасевич стал редактором Telegram- канала "Беларусь головного мозга". После его задержания , администраторы канала сообщили, что "на данный момент у Протасевича нет никакого доступа к администрированию канала" и данным его читателей.

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы);

293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы);

ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

В отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

Следственный комитет Беларуси заявлял о том, что направил в Польшу документы об экстрадиции администраторов Telegram-канала, признанного в РБ экстремистским.

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

Экстремистские Тelegram-каналы

Группа Telegram-каналов, ребрендинг которых провел Путило, 25 февраля текущего года была включена в обновленный список экстремистских материалов в Беларуси, перечень опубликовали на сайте министерства информации республики.

В МВД предупредили, что опубликование или размещение (в том числе перепост) информации из Telegram-канала будет наказываться штрафом до 100 базовых величин (2900 белорусских рублей - Sputnik) и конфискацией предмета правонарушения.

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