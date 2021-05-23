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Самолет компании Ryanair готовится к вылету
23.05.2021 18:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Сейчас самолет компании Ryanair готовится к вылету, сообщили в пресс-службе "воздушной гавани".
По информации на 17:45, самолет все еще находится в национальном аэропорту и готовится к вылету.
Что произошло?
Самолет компании Ryanair выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс, однако, когда борт FR4978 пролетал над территорией Беларуси, был подан сигнал о возникновении аварийной ситуации. В пресс-службе уточнили, что аэропорт "Минск" получил сигнал в 12:50 – условный код 7700.
"Это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна", - уточнили там.
В национальном аэропорту "Минск" по решению командира судна, самолет приземлился в 13:15 по минскому времени.
На стоянке борт уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи.
"Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур", - добавили в пресс-службе.
Сообщение о минировании судна не подтвердилось.
Всего на борту самолета летело 123 человека. Пассажиры прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность, также проверили багаж.
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