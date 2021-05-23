Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Сейчас самолет компании Ryanair готовится к вылету, сообщили в пресс-службе "воздушной гавани".

По информации на 17:45, самолет все еще находится в национальном аэропорту и готовится к вылету.

Что произошло?

Самолет компании Ryanair выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс, однако, когда борт FR4978 пролетал над территорией Беларуси, был подан сигнал о возникновении аварийной ситуации. В пресс-службе уточнили, что аэропорт "Минск" получил сигнал в 12:50 – условный код 7700.

"Это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна", - уточнили там.

В национальном аэропорту "Минск" по решению командира судна, самолет приземлился в 13:15 по минскому времени.

На стоянке борт уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи.

"Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур", - добавили в пресс-службе.

Сообщение о минировании судна не подтвердилось.

Всего на борту самолета летело 123 человека. Пассажиры прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность, также проверили багаж.

Задержание Протасевича

Как стало известно, был задержан Роман Протасевич – экс-главред Tekegram-канала "NEXTA" и редактор "Беларусь головного мозга", он находился на борту самолета.

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму .

Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы);

293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы);

ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).