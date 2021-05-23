Как разворачивали самолеты: самые громкие случаи

Источник материала: Sputnik Беларусь

Громкий случай принудительной посадки самолета произошел в США в 2004 году. Личный борт экс-замминистра финансов Андрея Вавилова, следовавший по маршруту Москва–Барбадос-Аспен, 5 января 2004 года по требованию федерального прокурора округа Северная Калифорния совершил посадку в аэропорту Палм-Бич.

Экс-замминистра финансов и его супругу допрашивали более четырех часов, после чего отпустили после подписки Вавиловым обязательство о даче показаний по интересующим власти США вопросам по месту дальнейшего его пребывания. 20 января 2004 года Вавилов с супругой вернулись в Россию.

Еще один инцидент произошел в 2013 году. Тогда центральное разведывательное управление США посадило самолет президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.

В истории Беларуси также были случаи с разворотами самолетов по требованию других государств.

По требованию Киева

В октябре 2016 года белорусский самолет был вынужден вернуться в Киев для проверки сообщения угрозы национальной безопасности Украины.

Самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс Киев — Минск, вернулся в киевский аэропорт из-за угрозы украинских властей поднять истребители. После посадки правоохранительные органы Украины сняли с рейса пассажира - гражданина Армении. МИД Беларуси заявил протест и вручил ноту Украине в связи с принудительной посадкой в Киеве белорусского лайнера.

Сахарный рейс

Зимой прошлого года белорусский пассажирский самолет, летевший из Минска в Мюнхен, сделал разворот над Польшей и опять вернулся в Беларусь.

Борт из Минска в Мюнхен должен был вылететь в 12:30, однако его задержали на три часа. Самолет вылетел, долетел до Вроцлава, развернулся и полетел обратно. После этого он экстренно сел в аэропорту Обухово в Гродно. С борта сняли несколько фигурантов уголовного дела о взятках в сахарной отрасли страны .

Читайте также:

Ситуация в аэропорту "Минск" и задержание Протасевича : что известно на данный момент