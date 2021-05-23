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СК: возбуждено уголовное дело из-за сообщения о ''минировании'' самолета

23.05.2021 19:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дела из-за сообщения о ''минировании'' самолета компании Ryanair, сообщила пресс-служба ведомства.

Самолет компании Ryanair экстренно приземлился в воскресенье днем в аэропорту "Минск": поступило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

"По данному факту Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Взрывных устройств обнаружить не удалось.

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Теги: Минск
 
 
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В воскресенье днем воздушное судно, которое летело по маршруту Афины-Вильнюс, экстренно приземлилось в национальном аэропорту "Минск" из-за сообщения о...
 
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