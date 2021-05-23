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СК: возбуждено уголовное дело из-за сообщения о ''минировании'' самолета
23.05.2021 19:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дела из-за сообщения о ''минировании'' самолета компании Ryanair, сообщила пресс-служба ведомства.
Самолет компании Ryanair
"По данному факту Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Взрывных устройств обнаружить не удалось.
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