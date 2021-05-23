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ГосТВ: обнаружить Протасевича на борту самолета Ryanair помогла его подруга
23.05.2021 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Милиция задержала экс-редактора признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича после того, как девушка, которая летела с ним, отправила фото другому оппозиционному блогеру, такую информацию озвучил диктор в эфире телеканала "Беларусь 1".
Самолет компании Ryanair выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс, однако, когда борт FR4978 пролетал над территорией Беларуси, был подан сигнал о возникновении аварийной ситуации. В пресс-службе уточнили, что аэропорт "Минск" получил сигнал в 12:50 – условный код 7700.
По решению командира судна самолет приземлился в 13:15 по минскому времени.
На стоянке в аэропорту борт уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи.
Сообщение о минировании судна не подтвердилось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340.
Как отмечали Sputnik в пресс-службе аэропорта, всего на борту самолета летело 123 человека. Пассажиры прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность, также проверили багаж. По данным на 19:22, борт все еще не вылетел в Вильнюс.
Задержание Протасевича
Как стало известно, был задержан Роман Протасевич – экс-главред Tekegram-канала "NEXTA" и редактор "Беларусь головного мозга", он находился на борту самолета.
В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.
В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.
Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса:
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Самолет компании Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту "Минск", на его борту находился оппозиционер Протасевич, который был...
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