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ГосТВ: обнаружить Протасевича на борту самолета Ryanair помогла его подруга

23.05.2021 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Милиция задержала экс-редактора признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича после того, как девушка, которая летела с ним, отправила фото другому оппозиционному блогеру, такую информацию озвучил диктор в эфире телеканала "Беларусь 1".

Самолет компании Ryanair выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс, однако, когда борт FR4978 пролетал над территорией Беларуси, был подан сигнал о возникновении аварийной ситуации. В пресс-службе уточнили, что аэропорт "Минск" получил сигнал в 12:50 – условный код 7700.

По решению командира судна самолет приземлился в 13:15 по минскому времени.

На стоянке в аэропорту борт уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи.

Сообщение о минировании судна не подтвердилось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340.

Как отмечали Sputnik в пресс-службе аэропорта, всего на борту самолета летело 123 человека. Пассажиры прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность, также проверили багаж. По данным на 19:22, борт все еще не вылетел в Вильнюс. 

Задержание Протасевича

Как стало известно, был задержан Роман Протасевич – экс-главред Tekegram-канала "NEXTA" и редактор "Беларусь головного мозга", он находился на борту самолета.

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы);
  • 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы);
  • ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет компании Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту "Минск", на его борту находился оппозиционер Протасевич, который был...
 
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