Жертвами извержения вулкана в Конго стали 13 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая - Sputnik. В результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго погибло 13 человек. Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Патрик Муяя.

Вулкан начал извергаться вечером в субботу, 22 мая, в 19:00 (в 21:00 по минскому времени). Местное население было эвакуировано в безопасные районы.

Как отметил Муяя, после извержения Ньирагонго, в Конго произошло еще минимум десять землетрясений. Представитель правительства призвал жителей строго следовать указаниям властей касательно возвращения в свои дома.

"На данный момент зарегистрирована гибель 13 человек (в связи с извержением вулкана)", - сказал он в обращении, которое транслировало национальное телевидение республики.

Ранее президент ДР Конго Феликс Чисекеди заявлял, что прерывает свое пребывание в Европе и возвращается в страну, чтобы проконтролировать оказание помощи пострадавшим от извержения вулкана.

Вулкан Ньирагонго считается одним из самых активных и самых опасных вулканов в мире. Он находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.





