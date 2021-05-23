Серьезная авария легковушки с автобусом в центре Минска: пострадала женщина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Серьезное ДТП с участием автобуса произошло на проспекте Победителей в Минске, пострадала 66-летня женщина, она в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла в 19.00 в Минске, в районе проспекта Победителей. 20-летний водитель "Мерседеса" выехал на перекресток с ул. Саперов на красный и столкнулся с городским автобусом, который поворачивал налево.

"В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина - пассажир автобуса. Она доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома © Photo : Пожилая пассажирка автобуса после аварии была госпитализирована

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства аварии.

На данный момент сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска устанавливают обстоятельства произошедшего.

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