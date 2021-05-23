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Серьезная авария легковушки с автобусом в центре Минска: пострадала женщина
24.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Серьезное ДТП с участием автобуса произошло на проспекте Победителей в Минске, пострадала 66-летня женщина, она в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла в 19.00 в Минске, в районе проспекта Победителей. 20-летний водитель "Мерседеса" выехал на перекресток с ул. Саперов на красный и столкнулся с городским автобусом, который поворачивал налево.
"В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина - пассажир автобуса. Она доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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Пожилая пассажирка автобуса после аварии была госпитализирована
Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства аварии.
На данный момент сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска устанавливают обстоятельства произошедшего.
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По информации ГАИ Минска, автомобиль выехал на красный сигнал светофора и врезался в автобус на перекрестке.
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