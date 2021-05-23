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Стало известно, о чем говорили пилоты Як-130 перед крушением в Барановичах

24.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Записи разговоров летчиков перед крушением учебно-боевого самолета Як-130 в Барановичах прозвучали в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Диктор сообщил, что в момент, когда Як-130 начал терять высоту, в небе заканчивали тренировочный полет учебные самолеты Л-39, а на земле готовился к вылету истребитель СУ-30СМ.

У борта ЯК-130 отказала система дистанционного управления.

Андрей Ничипорчик: 440 отказ СДУ.

Пилот СУ-30СМ: ***, Витальевич, 74 чуть не ********.

Речевой информатор: Борт 74 отказ СДУ.

Пилот СУ-30СМ: Он падает, падает!

Диспетчер: Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай!

Пилот СУ-30СМ: Прыгай! Прыгай! ***……********.

Диспетчер: Катапультируйся!

Пилот СУ-30СМ: Все, стоп-стоп!

Диспетчер (обращается к Л-39): третий, не сходишь туда посмотреть?

Пилот Л-39: не прыгали!

Что произошло?

Военный самолет Як-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение 19 мая в Барановичах, на борту находились два человека - командир звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрей Ничипорчик и пилот звена учебно-боевой эскадрильи лейтенант Никита Куконенко. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

Группа следователей СК Беларуси прибыла в Барановичи в день крушения, была задействована передвижная криминалистическая лаборатория.

По факту авиакатастрофы СК возбудил уголовное дело по статье 465 ч. 2 - "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Генпрокуратура осуществляет надзор за предварительным расследованием.

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Теги: Минск
 
 
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Авиационная катастрофа произошла 19 мая во время полета учебно-боевого самолета Як-130. Военные летчики сумели отвести неуправляемую боевую машину от жилых домов.
 
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