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Стало известно, о чем говорили пилоты Як-130 перед крушением в Барановичах
24.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Записи разговоров летчиков перед крушением учебно-боевого самолета Як-130 в Барановичах прозвучали в эфире телеканала СТВ в воскресенье.
Диктор сообщил, что в момент, когда Як-130 начал терять высоту, в небе заканчивали тренировочный полет учебные самолеты Л-39, а на земле готовился к вылету истребитель СУ-30СМ.
У борта ЯК-130 отказала система дистанционного управления.
Андрей Ничипорчик: 440 отказ СДУ.
Пилот СУ-30СМ: ***, Витальевич, 74 чуть не ********.
Речевой информатор: Борт 74 отказ СДУ.
Пилот СУ-30СМ: Он падает, падает!
Диспетчер: Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай!
Пилот СУ-30СМ: Прыгай! Прыгай! ***……********.
Диспетчер: Катапультируйся!
Пилот СУ-30СМ: Все, стоп-стоп!
Диспетчер (обращается к Л-39): третий, не сходишь туда посмотреть?
Пилот Л-39: не прыгали!
Что произошло?
Военный самолет Як-130 Лидской штурмовой базы
Группа следователей СК Беларуси прибыла в Барановичи в день крушения, была задействована передвижная криминалистическая лаборатория.
По факту авиакатастрофы СК возбудил уголовное дело по статье 465 ч. 2 - "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.
Генпрокуратура осуществляет
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Авиационная катастрофа произошла 19 мая во время полета учебно-боевого самолета Як-130. Военные летчики сумели отвести неуправляемую боевую машину от жилых домов.
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